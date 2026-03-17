El CE Manresa reunirà protagonistes del pas del Pujolet al Congost en el marc del seu 120è aniversari

El CE Manresa celebrarà aquest dissabte 21 de març una trobada commemorativa amb jugadors, tècnics i directius que van viure el trasllat del camp del Pujolet al Nou Estadi del Congost, ara fa uns 40 anys. L'acte s'emmarca dins dels actes del 120è aniversari del club i vol retre homenatge a una etapa clau de la seva història.
Record d'un moment històric
La iniciativa ha estat organitzada per l'expresident del club Manel Sánchez, impulsor també del museu de la història del CE Manresa. La trobada reunirà els protagonistes de les temporades 1984/85 i 1985/86, coincidint amb el pas del club del camp del Pujolet al Estadi del Congost.
Aquest canvi va suposar un punt d'inflexió per a l'entitat, que es va veure obligada a abandonar el Pujolet -de titularitat privada- després d'anys d'incertesa. La nova etapa es va iniciar en un estadi municipal encara en construcció i amb el terreny de joc de terra.
Acte al museu i presència institucional
L'acte tindrà lloc a les 12 del migdia al museu del club, situat al barri de la Font dels Capellans. Hi assistiran diverses autoritats i representants institucionals, entre els quals l'aleshores alcalde de la ciutat Joan Cornet, el regidor d'Esports d'aquell moment José Empez, així com l'actual alcalde Marc Aloy, el regidor d'Esports Anjo Valentí i el president del club Lluís Basiana.
Un espai de retrobament
La jornada vol ser un punt de trobada per a tots aquells que van formar part d'una etapa significativa del club, en un ambient de record i reconeixement col·lectiu. L'acte culminarà amb un dinar de germanor al Restaurant Casolà, situat a prop del museu.