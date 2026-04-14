La CUP-Fem Manresa reclama mesures per combatre el racisme immobiliari

La CUP-Fem Manresa presentarà al ple municipal d'aquest dijous una moció amb diverses propostes per combatre el racisme immobiliari a la ciutat. La formació denuncia que es tracta d'una pràctica que exclou del mercat de lloguer persones amb ingressos estables i solvència acreditada únicament pel seu origen, color de pell o nom. La iniciativa arriba gairebé sis anys després d'una primera moció sobre aquesta qüestió, que va ser aprovada per unanimitat però que, segons la candidatura, no s'ha aplicat de manera efectiva.
Denúncia d'una pràctica discriminatòria
Des de la CUP-Fem Manresa asseguren que el racisme immobiliari és una realitat present a la ciutat i que es pot constatar fàcilment a través de testimonis de veïns d'origen migrant. Segons expliquen, en molts casos aquestes persones reben la resposta que els pisos ja estan llogats, mentre que els mateixos habitatges es mantenen disponibles quan la consulta la fa una persona considerada "autòctona".
Tot i la manca de dades oficials a escala municipal, entitats com Càritas, Docents per l'Habitatge de la Catalunya Central, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) o l'Escola Ítaca han alertat de l'existència d'aquest tipus de discriminació. La CUP-Fem recorda que aquestes pràctiques vulneren tant el dret a la igualtat de tracte com el dret a l'habitatge.
Impacte social i risc de segregació
La formació alerta també de les conseqüències socials del racisme immobiliari. D'una banda, assenyala que afavoreix la segregació residencial, ja que empeny les persones migrants a concentrar-se en barris amb habitatges en pitjors condicions i amb major presència de població d'origen estranger, fet que dificulta la cohesió social.
D'altra banda, adverteix que aquesta exclusió del mercat formal de lloguer pot derivar en situacions d'ocupació d'habitatges buits com a última alternativa per accedir a un sostre, una opció que consideren inestable i problemàtica.
Propostes per actuar des de l'àmbit municipal
Davant d'aquesta situació, la CUP-Fem Manresa defensa que les administracions públiques han d'actuar per garantir el dret a l'habitatge sense discriminacions. Entre les mesures proposades hi ha la creació d'un protocol municipal contra la discriminació en l'accés a l'habitatge, amb mecanismes de detecció, canals de denúncia accessibles i acompanyament a les víctimes.
La moció també planteja establir una coordinació amb la Generalitat per sancionar les immobiliàries i els propietaris que incorrin en pràctiques discriminatòries, així com impulsar campanyes informatives adreçades tant a la ciutadania com al sector immobiliari per recordar els drets en matèria d'habitatge i la prohibició de discriminar per motius d'origen.