Junts i Avenç volen forçar el govern de Manresa a posicionar-se sobre el futur pavelló

Junts per Manresa i Avenç Nacionalista han presentat aquest divendres una moció conjunta que portaran al ple municipal del proper 16 d'abril amb l'objectiu de reactivar el projecte d'un nou pavelló esportiu a la ciutat. Els portaveus Ramon Bacardit i Sergi Perramon han defensat la iniciativa com una continuïtat del posicionament que ja van expressar el juliol de l'any passat i han apel·lat a un gran acord de ciutat per tirar endavant una infraestructura que consideren clau per al futur esportiu de Manresa.
Una proposta per "mirar endavant" i desencallar el projecte
La roda de premsa, la primera conjunta dels dos grups municipals, ha servit per escenificar la sintonia entre Junts i Avenç Nacionalista. Bacardit ha remarcat que aquesta aliança "entra dintre la normalitat d'aquest mandat" i respon a una visió compartida de ciutat.
Per la seva banda, Perramon ha explicat que la moció arriba després que el govern municipal hagi donat per tancada la via de la renovació del Nou Congost. "No estem aquí per fer retrets, sinó per mirar endavant", ha afirmat, tot defensant que el projecte s'ha d'abordar "des de la il·lusió" i amb voluntat de sumar.
Els dos grups insisteixen que la construcció d'un nou pavelló és la millor opció, tant per donar resposta a les necessitats del Baxi Manresa com per ampliar l'oferta esportiva per a la resta d'entitats de la ciutat.
Quatre acords centrats en el Baxi Manresa i l'esport de base
La moció planteja quatre acords principals. En primer lloc, reconèixer el paper del Bàsquet Manresa com a principal usuari del futur equipament i com a ambaixador de la ciutat. En segon lloc, posar de manifest la necessitat urgent de més espais esportius, tant per al club com per a la resta d'entitats.
El tercer punt proposa encarregar la gestió del projecte del nou pavelló mitjançant la fórmula jurídica més adequada, amb un paper protagonista del club en la definició de les necessitats tècniques. Finalment, es demana el compromís del govern municipal perquè el projecte respongui als requeriments d'espai i funcionalitat.
Bacardit ha subratllat que es tracta d'una "oportunitat perquè el govern rectifiqui i puguem començar una nova etapa més encertada".
Crida a un acord de ciutat i debat sobre la ubicació
Els portaveus han defensat que el projecte del pavelló ha de ser un dels grans consensos de ciutat, tant per la seva dimensió esportiva com per la projecció exterior que aporta. En aquest sentit, han destacat el paper del Baxi Manresa, que "porta el nom de la ciutat arreu" i conviu amb un teixit esportiu de base que també necessita més instal·lacions.
Pel que fa a la ubicació, tots dos han insistit que el nou equipament ha d'estar a Manresa i han evitat entrar en especulacions sobre alternatives fora del municipi. "El pavelló ha d'estar a Manresa, és una evidència", ha afirmat Bacardit, tot advertint que la indefinició pot generar propostes que no ajuden a avançar.