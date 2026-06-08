FGC licita l'estudi informatiu del perllongament de la línia R5 més enllà de Manresa

La Generalitat ha tret a licitació l'estudi informatiu per prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre Manresa i Santpedor. L'actuació, que s'emmarca en l'estratègia de desplegament del tren-tramvia al Bages, contempla un recorregut de 4,2 quilòmetres aprofitant part del corredor ferroviari de mercaderies actualment en desús.
El Govern inicia els estudis per ampliar l'R5 fins a Santpedor
El Govern de la Generalitat ha impulsat els estudis per allargar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que connecta Barcelona amb Manresa, fins a Santpedor. El projecte planteja aprofitar el corredor ferroviari de mercaderies existent entre el Parc Tecnològic de Manresa i Santpedor, part del qual es troba actualment sense ús.
L'anunci s'ha fet aquest dilluns en un acte encapçalat pel secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, juntament amb el president d'FGC, Carles Ruiz Novella, i els alcaldes de Santpedor, Agustí Comas; de Manresa, Marc Aloy, i de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés.
La licitació de l'estudi informatiu ja s'ha posat en marxa amb un pressupost de 214.732 euros abans d'IVA i un termini de redacció de deu mesos. El projecte global tindria una inversió estimada de 28 milions d'euros.
Un recorregut de 4,2 quilòmetres amb parada a Sant Fruitós
L'actuació prevista abasta els municipis de Manresa, Sant Fruitós de Bages i Santpedor, amb un recorregut aproximat de 4,2 quilòmetres. L'objectiu és reforçar la mobilitat ferroviària del Bages i millorar la connexió entre Manresa i els municipis de l'entorn.
Els treballs de redacció de l'estudi inclouran l'anàlisi de diverses alternatives per determinar quina és la més adequada. Es valoraran aspectes com la integració territorial, el planejament urbanístic afectat, la ubicació de les estacions, les afectacions urbanes i ambientals, així com els encaminaments per als diferents tipus de mobilitat.
L'estudi també definirà les obres necessàries d'infraestructura ferroviària, via, catenària, senyalització i urbanització associades a les futures estacions i als serveis afectats.
Un cop redactat l'estudi informatiu, el següent pas serà impulsar l'estudi d'impacte ambiental. Tots dos documents se sotmetran posteriorment a informació pública i a la corresponent tramitació ambiental.
Una aposta pel tren-tramvia al Bages
El projecte s'emmarca dins l'estratègia del Govern per desenvolupar un sistema integral de transport col·lectiu basat en els trens-tramvia a Catalunya. Segons ha destacat Manel Nadal, aquesta és una de les prioritats de l'executiu i dels partits que hi donen suport.
En el cas del Bages, aquest nou perllongament dona continuïtat a altres actuacions ferroviàries ja plantejades. Entre aquestes hi ha l'ampliació de la línia Llobregat-Anoia entre Manresa Alta i la futura estació del Parc Tecnològic, aprofitant també vies existents de mercaderies.
Aquest projecte contempla dues noves estacions, una al barri de la Parada de Manresa i una altra al Parc Tecnològic del Bages. Paral·lelament, FGC treballa també en la integració urbana de la línia a Manresa i el seu allargament fins a la plaça Espanya, on es preveu construir la nova estació de Pere III.
El futur sistema ferroviari podria arribar fins a Súria i Sallent
El Departament també planteja, dins el futur Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, desenvolupar tota la xarxa comarcal de tren-tramvia fins a Súria i Sallent, un cop estiguin implementats i avaluats els perllongaments fins al Parc Tecnològic i Santpedor.
Aquest sistema global de tren-tramvia al Bages requeriria una inversió estimada de 150 milions d'euros i tindria una previsió d'1,8 milions de passatgers anuals, incloent-hi els ramals de Súria i Sallent.
Segons ha assenyalat el president d'FGC, Carles Ruiz, el projecte pot "canviar la mobilitat" de l'entorn de Manresa aprofitant infraestructures ferroviàries ja existents al territori.
Coordinació amb el transport interurbà d'autobús
La planificació ferroviària es complementarà amb millores en el transport interurbà per carretera. En aquest sentit, el Departament ha reconfigurat recentment les connexions d'autobús entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles per reforçar la cobertura i la intermodalitat.
A més, també s'està treballant conjuntament amb el territori per millorar el servei entre Manresa i Santpedor, especialment en les hores punta del matí i en la connexió amb el bus exprés cap a Barcelona.