El SEM renova de forma integral el transport urgent a les comarques de la Catalunya Central

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) iniciarà la mitjanit de dimarts a dimecres el desplegament del nou model assistencial i de transport sanitari a la Regió Sanitària de la Catalunya Central, una reforma que comportarà una ampliació important dels recursos disponibles al territori i que es traduirà en més ambulàncies, més hores de servei, noves unitats especialitzades i noves tecnologies diagnòstiques.
La implantació del nou concurs suposa un canvi de gran abast per al sistema sanitari d'emergències de la Catalunya Central, un territori caracteritzat per la dispersió geogràfica, l'elevada ruralitat i una demanda assistencial molt variable segons l'època de l'any. El desplegament començarà oficialment a les 00.00 hores i anirà acompanyat d'una renovació integral de la flota d'ambulàncies i dels models d'assistència.
La reforma implicarà una inversió de 138,4 milions d'euros durant els pròxims cinc anys només a la Catalunya Central i s'emmarca en el nou concurs públic del transport sanitari de Catalunya, valorat en prop de 2.000 milions d'euros, la licitació més gran impulsada per la Generalitat per als pròxims anys.
Un augment del 37% en el nombre d'ambulàncies
Una de les dades més destacades del nou model és l'increment substancial dels recursos disponibles. La Catalunya Central passarà de les 78 ambulàncies de l'actual contracte a un total de 107 vehicles sanitaris, fet que representa un augment del 37%. D'aquest total, 77 vehicles es destinaran al transport sanitari no urgent i 30 al transport urgent.
Pel que fa específicament al servei urgent, el nou model incorpora tres ambulàncies més i amplia les hores operatives fins a les 237.980 hores anuals, és a dir, 18.980 hores més cada any respecte al sistema actual.
Aquest increment de cobertura ha estat dissenyat per adaptar-se millor a les necessitats reals del territori i reduir els temps de resposta davant situacions d'urgència o emergència. A més, el SEM disposarà d'una bossa addicional de 5.680 hores anuals que es podran activar en situacions extraordinàries, períodes d'alta demanda o contingències especials.
Una nova unitat avançada per al Moianès
Entre les principals novetats del desplegament destaca la incorporació d'una nova unitat de Suport Vital Avançat d'Infermeria (SVAi) a Moià. Aquest nou recurs permetrà reforçar l'assistència sanitària al Moianès i, al mateix temps, millorar la doble cobertura assistencial a la comarca d'Osona. La nova unitat se sumarà als dispositius avançats que ja funcionen actualment a Vic, Manresa, Solsona i Berga.
Segons el SEM, aquesta ampliació dels recursos respon als resultats dels estudis tècnics elaborats durant els darrers anys per detectar les zones amb més necessitats assistencials o amb majors dificultats de cobertura.
Manresa i Vic incorporaran noves unitats especialitzades
El nou model també incorporarà noves tipologies de vehicles amb funcionalitats específiques, pensades per generar sinergies entre el transport sanitari urgent i el no urgent i millorar la resposta davant diferents tipus de serveis. A tota Catalunya hi haurà 73 unitats d'aquestes noves categories, cinc de les quals s'ubicaran a la Catalunya Central.
Entre aquestes destaquen dues unitats de Suport Logístic Sanitari, que estaran situades a Manresa i Vic. Aquests vehicles serviran per intervenir en incidents amb múltiples afectats, grans emergències o actuacions de llarga durada. També podran traslladar professionals de psicologia d'emergències.
El desplegament també inclourà dues ambulàncies polivalents amb capacitat bariàtrica ubicades igualment a Manresa i Vic. Aquestes unitats podran assumir serveis tant urgents com no urgents de baixa complexitat i estaran preparades per al trasllat de pacients de més de 170 quilos o amb necessitats especials de mobilitat.
Una ambulància elèctrica per a Althaia
Una altra de les novetats destacades serà la incorporació d'una ambulància llançadora 100% elèctrica que tindrà base a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Aquest vehicle estarà destinat principalment a trasllats sanitaris de proximitat entre centres assistencials i forma part de l'aposta del nou model per introduir també criteris de sostenibilitat ambiental en la renovació de la flota.
Un model basat en dades científiques i territorials
El nou desplegament s'ha elaborat a partir d'un estudi tècnic desenvolupat pel SEM conjuntament amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'objectiu ha estat definir una distribució dels recursos basada en dades reals d'activitat assistencial, població, dispersió geogràfica i característiques orogràfiques del territori.
La Regió Sanitària de la Catalunya Central inclou les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Lluçanès i Osona, així com l'Àrea Bàsica de Salut de Calaf, i supera els 438.000 habitants distribuïts en un territori eminentment rural.
Aquestes característiques fan especialment complexa la planificació dels recursos d'emergències, ja que els temps de desplaçament poden variar molt segons les distàncies, la climatologia o la situació geogràfica.
L'estudi ha permès detectar punts amb increments significatius d'activitat assistencial i reforçar-ne la cobertura amb més hores de servei o nous recursos. També s'han definit punts d'espera estratègics per facilitar una gestió més dinàmica de les ambulàncies segons les necessitats assistencials de cada moment.
Nous equipaments per avançar el diagnòstic
El nou model assistencial incorpora també una important renovació tecnològica a les ambulàncies. Les noves unitats de suport vital avançat disposaran de tecnologia que permetrà realitzar ecografies i analítiques de sang directament al lloc de l'emergència.
Aquestes eines facilitaran una orientació diagnòstica més ràpida i precisa i permetran iniciar determinats tractaments abans de l'arribada al centre hospitalari. Segons el SEM, aquesta capacitat ajudarà també a decidir quin és l'hospital més adequat per a cada pacient segons la gravetat o les característiques de la situació clínica.
Les ambulàncies incorporaran igualment nous monitors mèdics, videolaringoscopis, cadires d'eruga per al trasllat de pacients, sistemes de retenció infantil i nous equips de radiocomunicació i connectivitat.
Més seguretat per als professionals
La reforma també posa l'accent en la seguretat dels professionals sanitaris. Totes les unitats disposaran de detectors individuals de monòxid de carboni per a cada treballador, així com nous sistemes portàtils de radiocomunicació. Els vehicles incorporaran també nous sistemes d'il·luminació perimetral i frontal per millorar la visibilitat durant les assistències nocturnes o en vies públiques.
Una nova imatge per a les ambulàncies
Una de les transformacions més visibles serà la renovació completa de la imatge exterior de les ambulàncies. Els nous vehicles adoptaran el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema d'alta visibilitat que permet identificar els vehicles d'emergència fins a 500 metres de distància. Aquest model visual segueix els estàndards europeus i s'alinea amb la resta de cossos d'emergències de la Generalitat.
Les ambulàncies incorporaran també nous elements reflectants i luminescents a tota la carrosseria i una senyalització posterior en forma de V invertida per reforçar-ne la detecció en situacions d'assistència a la carretera.
El nou equipament inclourà igualment dispositius específics per reduir riscos durant la conducció, com els espantalls d'animals.
Transport Sanitari de Catalunya gestionarà el servei
La gestió del servei a la Catalunya Central anirà a càrrec de l'empresa Transport Sanitari de Catalunya (TSC), que assumirà aquesta nova etapa del model assistencial. El SEM considera que el nou contracte permetrà millorar l'eficiència global del sistema i adaptar millor els recursos a la realitat actual del territori.
Més de 105.000 incidents gestionats en un any
Durant l'any 2025, el SEM va gestionar un total de 105.010 incidents a la Regió Sanitària de la Catalunya Central. D'aquests, 56.680 van requerir la mobilització de recursos assistencials, mentre que 48.043 incidents, el 46% del total, es van resoldre sense necessitat d'activar unitats sobre el territori. La Central de Coordinació Sanitària també va atendre 82.178 consultes durant el mateix període.
A nivell de país, el SEM va gestionar prop de 2,8 milions d'alertes sanitàries durant el 2025, que es van traduir en més de 2,1 milions d'incidents. Segons les dades facilitades, el sistema atén de mitjana unes 7.600 alertes diàries i gestiona prop de 6.000 incidents cada dia a Catalunya.
Un sistema més modern i adaptat al territori
Amb aquest desplegament, el SEM defensa que Catalunya disposarà d'un sistema de transport sanitari més modern, eficient i adaptat a les necessitats actuals de la ciutadania.
A la Catalunya Central, la reforma representa un reforç especialment rellevant per les característiques territorials de la regió i per la necessitat de garantir una cobertura assistencial equilibrada entre nuclis urbans i zones rurals.
La combinació de més recursos, noves tecnologies, noves unitats especialitzades i una planificació basada en dades científiques ha de permetre millorar la capacitat de resposta davant emergències i oferir una atenció més ràpida i eficient arreu del territori.