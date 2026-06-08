La Guàrdia Urbana de Manresa celebrarà els 160 anys amb actes durant el juny

L'Ajuntament de Manresa ha presentat la programació d'actes per commemorar la festivitat de la Guàrdia Urbana, que aquest any tindrà un caràcter especial coincidint amb el 160è aniversari de la fundació del cos policial.
La celebració central tindrà lloc el pròxim divendres 19 de juny, però durant tot el mes s'han organitzat diverses activitats paral·leles obertes a la ciutadania.
Acte institucional a la plaça Major i al saló de sessions
La jornada institucional començarà a 2/4 de 12 del migdia amb la tradicional formació de la plantilla de guàrdies a la plaça Major de Manresa.
Posteriorment, els actes es traslladaran al saló de sessions de l'Ajuntament, on es farà l'acte institucional amb una xerrada temàtica i el lliurament de medalles, mencions i distincions honorífiques als membres del cos i a persones col·laboradores.
L'acte comptarà amb la presència de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; el regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Anjo Valentí; la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlón; el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Manresa, Miquel Martínez Pavón.
Exhibició de gossos policia al Casino
Una de les novetats de la programació serà l'exhibició de la unitat canina prevista per al dimarts 16 de juny a les 6 de la tarda al pati del Casino. L'activitat reunirà unitats canines de les policies locals de Manresa, Vic, Martorell i Sant Andreu de la Barca.
Durant la demostració, el públic podrà veure diferents tècniques i habilitats dels gossos policia en tasques de seguretat i detecció.
Dues xerrades obertes al públic al Montepio
El programa del 160è aniversari també inclou dues conferències obertes al públic que es faran a la sala d'actes del Montepio.
La primera tindrà lloc el dijous 11 de juny a les 6 de la tarda sota el títol Delictes relacionats amb els permisos de conduir, a càrrec del sergent dels Mossos d'Esquadra Xavier Piña Díaz. La segona sessió es farà el dijous 18 de juny, també a les 6, i abordarà les Intervencions policials en estrangeria, amb experts en estrangeria de la Policia espanyola.