Manresa recordarà Francesc Juanola amb una ballada de sardanes i danses al Casino

Manresa recordarà aquest dissabte 13 de juny la figura de Francesc Juanola i Reixach amb una ballada de sardanes i danses que tindrà lloc al passeig Pere III, davant de la biblioteca del Casino. L'acte servirà per commemorar el 135è aniversari del naixement del compositor i oferirà un repertori íntegre dedicat a la seva obra.
La proposta començarà a les 7 de la tarda i està impulsada pels descendents de Francesc Juanola, amb la participació de diferents entitats vinculades al món de la sardana i la dansa tradicional.
Diverses entitats participaran en l'homenatge
La Cobla Ciutat de Manresa serà l'encarregada de posar música a la vetllada, que comptarà també amb la participació del Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural Dansaires Manresans i l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.
El programa inclourà peces d'exhibició i sardanes del mateix Francesc Juanola. La primera actuació serà Ballet de Marina, una dansa d'exhibició a càrrec de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages.
Tot seguit s'interpretarà Dansaires Manresans, una sardana d'exhibició a càrrec del Casal Cultural Dansaires Manresans, i El Pantà d'Oliana, també sardana d'exhibició, en aquest cas interpretada pel Grup Sardanista Dintre el Bosc.
Un repertori dedicat íntegrament al compositor
La ballada continuarà amb les peces La Llum de Manresa, La Nostra Agrupació, Sant Jaume de Llierca, Home Símbol, El Balcó del Marenostrum i La Teresa del Perthus.
L'acte compta amb el suport de la Família Juanola i de les entitats participants, en una proposta que vol reivindicar la figura i el llegat musical de Francesc Juanola i Reixach dins la cultura popular catalana.