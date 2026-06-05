La Plana de l'Om repassarà 30 anys de cooperació internacional de Manresa en una exposició

La sala d'exposicions de la Plana de l'Om acollirà del 9 al 28 de juny l'exposició 30 anys de Cooperació, Manresa al món, una mostra que commemora el trentè aniversari de la creació de la Regidoria de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa i del Consell Municipal de Solidaritat. L'exposició oferirà un recorregut per les iniciatives de cooperació internacional que la ciutat ha impulsat durant les darreres tres dècades.
La inauguració tindrà lloc el pròxim dimarts 9 de juny a 2/4 de 8 del vespre i comptarà amb la participació del regidor de Cooperació, Pere Massegú, representants d'entitats vinculades a la cooperació internacional i el president del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Jordi Cuadras.
Tres dècades de projectes arreu del món
La mostra repassarà els més de 300 projectes de cooperació internacional finançats per l'Ajuntament de Manresa en una quarantena de països del Sud Global, entre els quals hi ha el Camerun, Madagascar, Colòmbia o el Nepal.
Les actuacions han abordat àmbits diversos com l'educació, la formació, el desenvolupament econòmic, la salut, la seguretat alimentària, la sostenibilitat ambiental, la igualtat de gènere i la defensa dels drets humans. A més, la ciutat també ha participat en una cinquantena de projectes d'emergència destinats a donar resposta a crisis humanitàries i catàstrofes naturals.
Segons destaca el consistori, la cooperació manresana s'ha basat en l'empoderament de les comunitats i en el treball conjunt amb entitats locals i internacionals per promoure processos de transformació social i desenvolupament compartit.
Inauguració amb debat, comerç just i música
L'acte inaugural inclourà una visita guiada a l'exposició i una taula rodona amb la participació d'entitats que han impulsat projectes de cooperació al llarg d'aquests anys. També s'oferirà un tast de productes de comerç just.
La jornada es clourà amb l'actuació de la cantant de jazz Celeste Alías, acompanyada pel guitarrista Santi Careta.
Una tasca compartida
Els projectes desenvolupats durant aquestes tres dècades han estat possibles gràcies a la col·laboració entre l'Ajuntament, les entitats de Manresa i del Bages, les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i les contraparts locals dels territoris on s'han executat les actuacions, així com el suport del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
L'exposició vol posar en valor aquesta trajectòria col·lectiva i mostrar l'impacte que la cooperació internacional impulsada des de Manresa ha tingut en diferents comunitats d'arreu del món.