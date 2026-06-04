L'Escola d'Art de Manresa celebrarà el final de curs amb el festival artístic Trama

L'Escola d'Art de Manresa organitzarà el divendres 12 de juny a la tarda coincidint amb el final de curs el Festival Trama, una proposta cultural oberta a la ciutadania que convertirà el pati de l'edifici dels Infants en un espai de creació, exposició i participació artística. La iniciativa reunirà alumnat dels cicles formatius i dels tallers monogràfics del centre, que mostraran i posaran a la venda les seves obres en un mercat artístic.
L'activitat també inclourà tallers participatius oberts a tots els públics, un espai de restauració i actuacions musicals a càrrec del Conservatori de Música de Manresa.
Un aparador del talent de l'alumnat
Amb aquesta iniciativa, l'Escola d'Art vol donar visibilitat al treball creatiu desenvolupat pels estudiants durant el curs i, al mateix temps, apropar a la ciutadania un espai sovint desconegut com és el pati interior de l'edifici dels Infants, situat al carrer Infants número 10.
Els alumnes dels cicles formatius d'il·lustració i serigrafia, així com dels tallers monogràfics, instal·laran diferents parades on es podran trobar i adquirir productes artístics elaborats per ells mateixos. Entre les creacions hi haurà làmines, punts de llibre, adhesius, bosses, samarretes, joies i altres peces artesanals i gràfiques.
Tallers artístics oberts a tothom
Durant tota la tarda, els visitants també podran participar en tres tallers creatius dinamitzats pels mateixos estudiants del centre.
Un dels tallers estarà dedicat a la cianotípia, una tècnica fotogràfica artesanal basada en l'exposició solar sobre paper emulsionat. Els participants podran crear una làmina pròpia a partir de plantes i objectes, que es revelarà amb aigua i donarà lloc a composicions de tonalitats blaves característiques.
També s'oferirà un taller d'estampació tipogràfica, en què s'experimentarà amb tipus mòbils, plantilles i tècniques manuals de transferència. Cada participant podrà elaborar una postal personalitzada amb paraules, noms o frases inspiradores.
La tercera proposta serà un taller de collage, basat en la creació de composicions visuals a partir de retalls de revistes, diaris i papers de textures i colors diversos. L'objectiu serà fomentar la creativitat lliure i la construcció d'obres úniques i personals.
Música i ambient festiu per tancar el curs
El Festival Trama també comptarà amb actuacions musicals a càrrec del Conservatori de Música de Manresa, que contribuiran a crear un ambient festiu i obert durant tota la jornada.
Amb aquesta proposta, l'Escola d'Art aposta per un model de final de curs participatiu i comunitari, que combina exhibició artística, experiència educativa i obertura a la ciutat, convertint l'espai escolar en un punt de trobada cultural i creatiu.