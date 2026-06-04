Big Mama Montse presentarà diumenge al Kursaal el seu nou disc «Smile»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest diumenge a les 6 de la tarda el concert de Big Mama Montse, una de les grans referents del blues a Catalunya, que presentarà el seu darrer treball discogràfic, Smile, en el marc de la gira commemorativa dels seus 35 anys sobre els escenaris.
L'artista osonenca actuarà acompanyada de The Captain's Brotherhood, un quintet amb qui comparteix aquesta gira especial iniciada l'any 2023 i amb qui ofereix un repertori basat tant en les composicions del nou disc com en els grans sons del blues que han marcat la seva trajectòria.
Una figura destacada del blues català
Big Mama Montse -nom artístic de Montserrat Pratdesaba- és una de les veus més reconegudes del blues al país, amb una llarga carrera com a guitarrista, cantant i compositora. Al llarg dels anys ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaca el premi Jazzterrasman 2015 atorgat pel Festival de Jazz de Terrassa.
El concert al Kursaal oferirà un recorregut per l'univers musical de l'artista, combinant energia, experiència i l'essència del blues que l'ha convertida en una figura de referència dins l'escena musical catalana.
Entrades disponibles
Les entrades per assistir al concert tenen un preu de 18 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, menors de 30 anys i titulars del Carnet Galliner. Es poden adquirir a les taquilles del teatre i al web de Kursaal Manresa.