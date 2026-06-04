T de Teatre tancarà al Kursaal la gira de la comèdia «Avui no ploraré»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest dissabte, 6 de juny a les 8 del vespre, la representació d'Avui no ploraré, la nova comèdia de la companyia T de Teatre, que posarà punt final a la seva gira amb aquesta funció a la capital del Bages.
L'obra està escrita i dirigida pel dramaturg argentí Nelson Valente, amb traducció de Sergi Belbel, i compta amb un repartiment format per Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla, Jordi Rico, Albert Ribalta i Àgata Roca.
Una reunió familiar plena de tensions
La història arrenca quan la Llum torna a casa després d'haver estat ingressada durant un mes en una clínica psiquiàtrica. Amb la voluntat de retrobar-se amb les seves germanes, la Lola i la Bibiana, somia tornar amb elles a la casa on van créixer.
Per celebrar l'alta mèdica, les germanes organitzen un sopar familiar que ràpidament es veu alterat per l'aparició de conflictes personals i secrets amagats. La Bibiana lluita contra l'alcoholisme mentre el seu marit afronta problemes econòmics i d'atur. La Lola viu atrapada en una relació sense amor amb un gran tenidor immobiliari en dificultats, i l'arribada inesperada de l'Oltra, amiga de la Llum escapada de la clínica, acaba desencadenant una situació plena de tensió, humor i emocions.
Últimes entrades disponibles
Queden molt poques entrades disponibles per assistir a la funció. Els preus van dels 26 euros de l'entrada general als descomptes per a majors de 65 anys, joves menors de 30 anys i titulars del Carnet Galliner.
Les entrades es poden adquirir a les taquilles del teatre i a través del web de Kursaal Manresa.