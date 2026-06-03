L'Escola de Música d'Artés tanca el curs amb un juny ple de concerts

L'Escola Municipal de Música d'Artés ha preparat un intens programa d'activitats per tancar el curs 2025-2026 amb la música en directe com a gran protagonista. Durant tot el mes de juny, el centre oferirà concerts i actuacions que permetran mostrar la feina feta pels alumnes al llarg de la segona meitat del curs, en una edició especialment significativa perquè coincideix amb la celebració dels 30 anys de l'escola.
La programació inclou concerts corals, actuacions de formacions instrumentals, espectacles familiars i activitats fora de l'escola, amb escenaris com l'Auditori de l'Escola de Música, la Sala Dos de Gener del Complex Cultural Cal Sitges o espais a l'aire lliure del municipi.
Un concert coral per celebrar els 30 anys
El primer gran acte arribarà aquest divendres 5 de juny a 1/4 de 9 del vespre amb el concert de Conjunt Coral, que enguany porta per títol Viu l'estiu i servirà també per commemorar el 30è aniversari de l'Escola Municipal de Música d'Artés.
L'actuació tindrà lloc a la Sala Dos de Gener del Complex Cultural Cal Sitges i reunirà més de 180 alumnes dels diferents cors del centre, que interpretaran el repertori treballat durant els darrers mesos. Com és habitual, el concert comptarà amb l'acompanyament musical en directe del professorat de l'escola.
Un dels moments destacats de la vetllada serà l'estrena de Seguirem somiant, la cançó creada especialment per celebrar les tres dècades de trajectòria del centre. La peça compta amb música de David Martell i lletra de Marc Reguant, Laura Gual i Xavi Jo.
Les formacions instrumentals prendran el relleu
Les dues darreres setmanes de curs estaran dedicades especialment a les diferents formacions instrumentals de l'escola. La Banda i l'Orquestra oferiran el seu concert de final de curs el dimecres 10 de juny a l'Auditori de l'Escola de Música. Dos dies després, el divendres 12 de juny, serà el torn de la Banda Jove i la Jove Orquestra, també a l'auditori del centre.
La programació continuarà la setmana següent amb el concert dels grups de Guitarra Folk, que comptaran amb la col·laboració d'alumnes de les aules de bateria, cant i baix elèctric. Aquesta actuació tindrà lloc el dimarts 16 de juny.
L'endemà, dimecres 17, les tres Orquestrines de l'escola -les formacions integrades pels alumnes més joves- interpretaran el repertori treballat durant el curs.
Tots els concerts instrumentals tindran entrada lliure i gratuïta.
L'Elefantet curiós, proposta familiar de final de curs
Una altra de les activitats destacades del juny serà la representació del conte musicat L'Elefantet curiós, una adaptació lliure d'un conte de Rudyard Kipling amb música i lletra de l'artesenca Marta Canellas. L'espectacle es representarà els dies 15 i 17 de juny i comptarà amb la participació dels grups de Sensibilització de l'escola i dels alumnes del grup de Teatre Musical de Petits.
La proposta combinarà música en directe interpretada pel professorat del centre amb l'escenificació dels alumnes de teatre musical i la participació del Cor de Petits. En total, hi prendran part uns 90 infants dels diferents grups de Sensibilització.
La música també sortirà al carrer
La programació de final de curs també inclourà activitats fora de les instal·lacions de l'escola amb la voluntat d'acostar la música a altres espais del municipi i del territori.
El dia 11 de juny, els combos i la formació Les Ventcordades actuaran a l'espai Artium d'Artés en el tradicional concert d'estiu. La proposta combinarà música en directe i gastronomia en una vetllada a l'aire lliure de finals de primavera.
Paral·lelament, el Cor Jove de l'escola, dirigit pel professor Marc Reguant, oferirà un concert a les piscines municipals de Santa Maria d'Oló, on interpretarà el repertori treballat durant aquest curs. L'actuació serà oberta al públic i gratuïta.
Un final de curs marcat per la celebració
Amb aquesta extensa programació, l'Escola Municipal de Música d'Artés vol posar en valor la feina educativa i artística desenvolupada durant el curs i, al mateix temps, celebrar els seus 30 anys d'història com a centre de formació musical de referència al municipi.
La música en directe, la participació de centenars d'alumnes i la implicació del professorat marcaran un final de curs que omplirà d'activitat cultural diversos espais d'Artés durant tot el mes de juny.