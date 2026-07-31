Sant Salvador de Guardiola prepara quatre dies de Festa Major amb música, teatre i tradició

Sant Salvador de Guardiola celebrarà la Festa Major del 6 al 9 d'agost amb una programació que combinarà concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes organitzades per les entitats locals. La festa, preparada per la comissió de Festa Major amb la participació de veïns i representants del teixit associatiu, tindrà la pista del Pavelló Municipal d'Esports com a escenari principal.
La música tornarà a ser un dels grans reclams
La programació d'enguany aposta novament per una oferta musical variada. Dijous, després de la missa, les balladetes dels gegants, el vermut popular i la inauguració de l'exposició Josep Pesarrodona: 50 anys d'una gran fita al local de La Guíxola, la jornada continuarà amb una sardinada popular i el concert d'havaneres del grup Xató. Paral·lelament, el jovent tindrà un sopar amb botifarrada i bingo musical abans de l'Encetada Jove, amb la col·laboració dels Dj Torrats.
Divendres serà el torn del Tobogan Gegant, el tradicional cercatasques i el concert de versions de La Tropical, que donarà pas a la sessió de Dj Neipa.
Dissabte, després del concert de tarda, l'Orquestra La Selvatana protagonitzarà tant el concert com el ball de Festa Major, abans que Dj Ribex tanqui la nit.
Esport, teatre i cultura popular completen la programació
La festa inclourà també activitats ja consolidades com la matinal esportiva de dissabte, amb bitlles catalanes, Bodyart, aquagym, petanca i esmorzar de pagès, així com la tradicional Baixada d'Andròmines.
El programa cultural comptarà amb dos espectacles del cicle Arts a la Creu: HoHiHu!, de Farrés Brothers, dissabte, i Gota, de Txema Muñoz, diumenge. També hi haurà una audició de sardanes amb la cobla de La Selvatana.
L'últim dia de festa començarà amb la cinquena Trobada de Clàssics, seguirà amb una festa de l'escuma al migdia i es tancarà amb la representació de Políticament incorrecte, a càrrec del grup local Kràpules.
Una festa amb implicació de les entitats
Abans de l'inici oficial de la Festa Major, dissabte 1 d'agost, La Guíxola organitzarà una caminada nocturna. Durant tota la celebració també hi haurà activitats impulsades per les entitats del municipi, reforçant el caràcter participatiu de la festa.
A més, el Pavelló Municipal disposarà d'un Punt Lila les nits de divendres i dissabte per promoure unes festes lliures de violències masclistes.
Els tiquets dels àpats de Festa Major es poden adquirir de manera anticipada a l'Ajuntament fins al 5 d'agost.