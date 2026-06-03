Daniel Anglès i Pilar Capellades porten al Kursaal «El musical més petit»

La sala gran del Kursaal de Manresa acollirà aquest divendres, 5 de juny a les 8 del vespre, una nova representació d'El musical més petit, l'espectacle protagonitzat per Daniel Anglès i Pilar Capellades que recupera l'essència dels musicals de petit format amb un repertori de grans èxits de Broadway. El muntatge comptarà també amb l'acompanyament al piano de Sergi Cuenca.
L'espectacle arriba a Manresa coincidint amb el 30è aniversari de la seva estrena original. Precisament, els impulsors del projecte recorden que una de les primeres actuacions fora de Barcelona va tenir lloc al teatre Conservatori de la capital del Bages, fet que dona un valor especial al retorn del muntatge a la ciutat.
Un viatge als orígens del projecte
El musical més petit aposta per una posada en escena íntima i minimalista, centrada exclusivament en la interpretació i en la connexió directa amb el públic. Daniel Anglès i Pilar Capellades recuperen així l'esperit amb què van crear el projecte l'any 1996, quan van decidir impulsar un format allunyat de les grans produccions i basat només en les cançons, les veus i la proximitat amb els espectadors.
Segons expliquen els mateixos artistes, després de tres dècades de trajectòria volen tornar als inicis i reviure aquella experiència original "cantant a cau d'orella" i compartint tant les cançons que ja formaven part del repertori inicial com d'altres que aleshores encara no existien.
Recorregut pels grans musicals
El concert oferirà versions de peces emblemàtiques del teatre musical internacional, amb un repertori inspirat en grans títols de Broadway i del musical contemporani. La proposta combina interpretació, complicitat i nostàlgia en un format proper que reivindica l'essència més pura del gènere.
Daniel Anglès és una de les figures més reconegudes del teatre musical català, tant com a actor i director com en la vessant pedagògica. Pilar Capellades, vinculada també al món dels musicals des dels inicis del projecte, comparteix escenari amb ell en aquesta revisió commemorativa de l'espectacle.
Entrades disponibles
Les entrades per assistir a El musical més petit tenen un preu general de 20 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, joves menors de 30 anys i posseïdors del Carnet Galliner. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.