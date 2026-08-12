La Residència Navarcles renova fins al 2030 l'acreditació com a Centre Lliure de Contencions

La Residència Navarcles de la Fundació Sant Andreu Salut ha renovat fins al 2030 l'acreditació com a Centre Lliure de Contencions després de superar satisfactòriament la quarta avaluació de la Fase III de la Norma Libera-Care, impulsada per la Fundación Cuidados Dignos.
Més de deu anys sense contencions físiques
El centre va obtenir la primera acreditació com a Centre Lliure de Contencions el novembre de 2013, tot i que el treball per eliminar aquestes pràctiques i avançar cap a un model d'atenció centrat en la persona ja s'havia iniciat anteriorment.
Aquesta nova avaluació ha constatat, una vegada més, l'absència de contencions físiques a la residència i la reducció de l'ús de contencions farmacològiques. El model busca garantir la seguretat de les persones ateses sense limitar-ne innecessàriament la mobilitat o la llibertat.
Ser un Centre Lliure de Contencions implica treballar per prevenir riscos mitjançant alternatives a les contencions, amb l'objectiu de preservar l'autonomia, el benestar i la dignitat de les persones residents.
Espais i acompanyament adaptats
Per desenvolupar aquest model, la Residència Navarcles disposa d'espais i mobiliari adaptats a les necessitats de les persones ateses i aplica formes de treball i d'acompanyament orientades a reduir els riscos sense recórrer a mesures restrictives.
La renovació de l'acreditació fins al 2030 consolida així una trajectòria de més d'una dècada sota els criteris de la Norma Libera-Care i reforça l'aposta de la Fundació Sant Andreu Salut per una atenció basada en el respecte als drets, l'autonomia i el benestar de cada persona.
Des de la Fundació atribueixen la renovació a la implicació i el compromís de l'equip de professionals de la Residència Navarcles, així com a la confiança de les persones ateses i les seves famílies.
La cultura de la mobilitat és, precisament, una de les línies estratègiques de la Fundació Sant Andreu Salut, que considera la renovació de l'acreditació un reforç del seu model d'atenció centrada en la persona.