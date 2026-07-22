Els promotors de la planta de biometà de Sant Mateu creen una comissió tècnica amb el territori

Els promotors de la planta de biometà projectada a Sant Mateu de Bages han constituït una comissió tècnica amb representants de les administracions, del sector agrari i de les plataformes contràries a la iniciativa per resoldre dubtes sobre el projecte. La instal·lació continua la seva tramitació administrativa mentre manté l'oposició de l'Ajuntament de Súria i d'una plataforma ciutadana de Callús.
Una comissió per abordar els aspectes tècnics del projecte
L'empresa Nortegas Renovables i l'enginyeria bagenca Solucions, impulsores de la futura planta de biometà, han posat en marxa una comissió tècnica que vol esdevenir un espai de treball i diàleg entre els diferents agents implicats en el projecte.
La primera reunió s'ha celebrat aquest dimarts a Valls de Torroella, al terme municipal de Sant Mateu de Bages, amb la participació de representants dels ajuntaments, de la Generalitat, de pagesos i ramaders, així com de membres de les plataformes opositores. Segons els promotors, la voluntat és mantenir noves trobades durant els pròxims mesos per aclarir els dubtes tècnics que puguin sorgir al voltant de la instal·lació.
Una planta en tramitació
El projecte preveu construir una planta de producció de biometà a prop del polígon industrial de la Pobla de Súria, dins del terme municipal de Sant Mateu de Bages. La instal·lació tractaria anualment unes 200.000 tones de residus agrícoles i ramaders procedents d'un radi d'uns quinze quilòmetres per obtenir gas d'origen renovable.
Segons les empreses promotores, prop del 95% del material processat es retornaria posteriorment al sector agrari en forma de producte apte per a l'adob de les terres, amb l'objectiu també de reduir el transport de dejeccions ramaderes cap a altres comarques.
Hi participen administracions i plataformes opositores
A la reunió hi han assistit els alcaldes de Sant Mateu de Bages, Jordi Borràs; de Callús, Elisabet Hernández, i de Súria, Albert Coberó, així com regidors dels municipis afectats, tècnics de la Generalitat, agricultors, ramaders, representants de la Institució Catalana d'Història Natural, membres de la plataforma Montsalat i d'altres col·lectius contraris al projecte.
La creació d'aquesta comissió arriba mentre la planta continua la seva tramitació tècnica i administrativa i en un context en què el projecte ha generat debat al territori. Tant l'Ajuntament de Súria com una plataforma ciutadana de Callús han expressat públicament la seva oposició a la ubicació prevista de la instal·lació, en considerar que es trobaria molt a prop dels seus termes municipals.
Segons els promotors, la previsió és que les obres puguin començar l'estiu de l'any vinent i que la planta entri en funcionament abans de finalitzar el 2028.