L'oposició a la planta de biogàs de Sant Mateu es mobilitza en un acte informatiu a Callús

Un centenar llarg de persones van participar dijous al Casal del Poble de Callús en un acte informatiu per mostrar el seu rebuig a la planta de tractament de purins i residus animals projectada al terme municipal de Sant Mateu de Bages, prop dels nuclis de Súria i Callús. La trobada, organitzada per Mig Cardener Viu, va servir per exposar els principals arguments contraris al projecte i reclamar la implicació de les administracions.
Una planta de grans dimensions
L'acte va ser conduït per l'exalcalde de Callús Jordi Mas i va comptar amb les intervencions de Joan Ribera, membre de Súria Viu, i Quim Castellà, de Callús Viu. Els ponents van explicar que la planta prevista tractaria anualment unes 200.000 tones de purins, fems, gallinassa i restes d'escorxador, una capacitat que la situaria entre les instal·lacions d'aquest tipus més grans de Catalunya i de l'Estat.
Segons van exposar, el projecte comportaria un increment notable del trànsit de vehicles pesants, amb una mitjana estimada d'un camió de purins cada quatre minuts circulant per la C-55.
Preocupació per les olors i l'impacte ambiental
Durant la sessió també es va advertir de la construcció d'una bassa de digestat líquid amb una capacitat de 29.750 metres cúbics, que, segons els organitzadors, podria generar importants molèsties per olors als municipis de Súria i Callús, així com als barris de la Pobla, Antius i el Fusteret, situats més a prop de l'emplaçament previst. Els ponents van assenyalar que el complex ocuparia més de sis hectàrees i inclouria quatre digestors de 7.000 metres cúbics i una torxa destinada a la crema de gasos.
També van afirmar que la instal·lació no resoldria el problema dels purins a la comarca, que, segons van assegurar, disposa de capacitat suficient per absorbir els residus ramaders que genera. Així mateix, van advertir del risc d'incendi, qualificat de nivell alt en la documentació del projecte, i de la possible generació de nitrats i d'unes 190.000 tones anuals de digestat, amb l'impacte que això podria tenir sobre la qualitat de l'aigua.
Crida a la mobilització ciutadana
Després de les exposicions es va obrir un torn d'intervencions en què els assistents van expressar majoritàriament la seva oposició al projecte i van reclamar una mobilització ciutadana per impedir-ne la construcció.
A l'acte hi van assistir l'alcaldessa de Callús, Elisabet Hernández, membres de l'equip de govern municipal d'ERC i regidors del grup de Junts. Els participants també van demanar una implicació activa de l'Ajuntament davant la tramitació del projecte.
Els organitzadors van recordar que a finals de juny l'Ajuntament de Súria ja va aprovar una moció en contra de l'emplaçament previst de la planta, amb el suport dels grups municipals del PSC i Junts.