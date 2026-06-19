El jurat declara culpables tres dels quatre acusats per la mort d'un home a Callús

El jurat popular de l'Audiència de Barcelona ha declarat culpables tres dels quatre acusats per la mort violenta d'un jove de 28 anys, el cos del qual va aparèixer en una zona boscosa de Callús el febrer de 2024. El veredicte considera que dos dels processats són responsables d'un delicte d'homicidi dolós i que un tercer va cometre una temptativa d'assassinat. La quarta persona acusada ha estat absolta.
Veredicte després d'un judici amb jurat popular
La resolució del jurat posa punt final a les deliberacions del judici celebrat a l'Audiència Provincial de Barcelona, que havia començat el passat 8 de juny. Els membres del jurat han considerat provat, per unanimitat, que tres dels quatre acusats van tenir responsabilitat penal en els fets que van acabar amb la mort d'un home de 28 anys localitzat sense vida a tocar de la llera del riu Cardener, al terme municipal de Callús.
Segons el veredicte, un home i una dona són culpables d'homicidi dolós, mentre que un altre dels acusats ha estat considerat responsable d'un delicte de temptativa d'assassinat. La quarta persona que s'asseia al banc dels acusats ha quedat absolta.
Ara serà la magistrada presidenta qui haurà de dictar sentència i determinar les penes corresponents d'acord amb el veredicte emès pel jurat.
Un cas que es remunta al febrer de 2024
Els fets es remunten a l'11 de febrer de 2024 en un domicili de Callús. Segons sostenia la Fiscalia durant el judici, una discussió entre la víctima i un dels acusats hauria acabat amb una agressió amb arma blanca. El ministeri públic mantenia que el jove va rebre una ganivetada per l'esquena i que posteriorment va ser traslladat fora de l'habitatge sense rebre assistència mèdica.
El cos va ser localitzat dos dies després en una zona propera al riu Cardener, després que la família n'hagués denunciat la desaparició i que els Mossos d'Esquadra rastregessin el senyal del seu telèfon mòbil.
La investigació de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos va conduir a diverses detencions a finals d'abril de 2024. Inicialment van ser arrestats dos homes i una dona, i posteriorment es va practicar una quarta detenció relacionada amb el cas.
La Fiscalia demanava 18 anys de presó
Durant el judici, la Fiscalia va sostenir que els quatre processats havien actuat conjuntament i va sol·licitar una pena de 18 anys de presó per a cadascun d'ells per un delicte d'assassinat.
El veredicte del jurat, però, ha diferenciat el grau de participació dels acusats i no ha considerat acreditada la responsabilitat del quart processat. També ha rebaixat la qualificació dels fets per a dos dels condemnats, que han estat considerats culpables d'homicidi dolós i no d'assassinat.
La sentència definitiva es coneixerà en les properes setmanes, un cop la magistrada redacti la resolució a partir de les conclusions del jurat popular.