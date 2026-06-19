Troben sense vida un jove d'Artés que havia sortit a córrer i no havia tornat a casa

La mort d'un jove de 20 anys ha commocionat Artés després que fos localitzat sense vida durant la matinada d'aquest divendres. El noi havia sortit a córrer la tarda anterior i no havia tornat a casa, fet que va activar un dispositiu de recerca d'emergència. La investigació dels Mossos d'Esquadra apunta a una mort accidental per una caiguda per un barranc.
Recerca durant la matinada
Els Bombers van rebre l'avís de la desaparició a 2/4 de 2 de la matinada. Des d'un primer moment, la principal hipòtesi amb què van treballar els equips d'emergència era que el jove hagués patit algun accident mentre feia exercici.
Per aquest motiu es va organitzar un ampli dispositiu de recerca format per tretze dotacions. Hi van participar efectius dels parcs de Bombers de Cardona, Manresa, Torelló, Berga i Vic, així com la Unitat de Comandament Mitjana de Guardiola de Berguedà, dues dotacions de coordinació i comandament de la Regió d'Emergències Centre, el Grup Caní de Recerca i l'equip de drons de la Unitat de Mitjans Aeris.
Les tasques es van centrar en una recerca extensiva per les pistes i itineraris més freqüentats de les rutes habituals de la víctima, amb la previsió que es pogués trobar a prop dels camins principals.
Localitzat prop de la font de les Tàpies
Finalment, passades 2/4 de 4 de la matinada, els Bombers van localitzar el cos sense vida del jove en una zona propera a la font de les Tàpies, al terme municipal d'Artés.
En el dispositiu també hi van participar set dotacions dels Mossos d'Esquadra, una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i l'equip de psicòlegs per atendre els familiars. La Policia Local d'Artés també va col·laborar en les tasques de recerca.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les circumstàncies i les causes de l'accident que va provocar la mort del jove.