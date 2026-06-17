La Guàrdia Civil entra per droga en un pis de Manresa, no en troba, i deté dues persones per estrangeria

La Guàrdia Civil va registrar la matinada del passat 13 de maig un pis situat a la via Sant Ignasi, 63-65, de Manresa en el marc d'una operació contra el tràfic d'haixix i cocaïna desenvolupada principalment a Sant Andreu de la Barca. L'actuació forma part de l'operació Ulex, que s'ha saldat amb vuit detinguts, tres registres domiciliaris i la intervenció de droga, diners en efectiu i material per preparar substàncies estupefaents.
Un registre a la via Sant Ignasi
La intervenció a Manresa va tenir lloc durant la fase final de l'operació, executada el 13 de maig. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el pis registrat figurava com a domicili d'empadronament de diverses persones de l'entorn familiar d'un dels investigats, tot i que aquestes no hi residien.
Durant l'escorcoll, els agents van localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Ambdues van ser detingudes exclusivament per infraccions relacionades amb la normativa d'estrangeria i, segons remarca la Guàrdia Civil, sense cap vinculació amb els delictes de tràfic de drogues que s'investigaven.
Els investigadors tractaven d'esclarir si l'immoble podia estar sent utilitzat per facilitar la regularització de persones sense permís de residència a l'Estat espanyol.
Una investigació iniciada a Sant Andreu de la Barca
L'operació Ulex es va iniciar el 5 de setembre de 2025 durant un dispositiu de seguretat organitzat amb motiu de la festa major de Sant Andreu de la Barca. En aquella actuació, agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Local van interceptar un vehicle que intentava fugir i van localitzar-hi cinc quilos d'haixix.
Els dos ocupants del cotxe van ser detinguts i la investigació posterior va permetre identificar presumptament la persona que havia ordenat el transport de la droga i el seu destinatari. Les indagacions van portar els agents fins a dos punts de venda de substàncies estupefaents situats a Sant Andreu de la Barca.
Posteriorment, el 20 d'abril d'aquest any, la Guàrdia Civil va detectar una nova entrega de droga a la mateixa localitat. Dos residents a Andorra van ser detinguts a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilogram d'haixix.
Vuit detinguts i gairebé vuit quilos d'haixix intervinguts
La fase final de l'operació va incloure tres registres domiciliaris, dos a Sant Andreu de la Barca i un a Manresa. En un dels habitatges de Sant Andreu, considerat pels investigadors com el centre de l'activitat delictiva, es van intervenir 1,898 quilos d'haixix, 1,681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, tres telèfons mòbils i material per tallar i pesar la droga.
També es va practicar un registre al domicili de la persona que presumptament havia de rebre els cinc quilos d'haixix localitzats al començament de la investigació. En aquest cas es va intervenir una petita quantitat d'haixix i es va procedir a una nova detenció.
En total, l'operació ha permès decomissar 7,944 quilos d'haixix i 1,681 quilos de cocaïna. La persona considerada per la Guàrdia Civil com a responsable de l'encàrrec inicial del transport de la droga ha ingressat a presó provisional per ordre de la Secció Civil i d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. A més del presumpte delicte contra la salut pública, també se li atribueix un delicte d'afavoriment de la immigració il·legal.