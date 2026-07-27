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El Senegal revalida el títol del Mundialet de Manresa en una edició amb rècord de participació jove

Esports

Hondures s'imposa en la categoria femenina i el Paraguai conquereix el campionat de veterans en la cloenda disputada al Congost

  • El regidor d'Esports, Anjo Valentí, lliura el trofeu de campions a la selecció del Senegal -

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 12:41

El Senegal ha tornat a proclamar-se campió del Mundialet Intercultural de Futbol de Manresa després d'imposar-se en la final de la 22a edició del torneig, disputada aquest dissabte al Nou Estadi del Congost. En la resta de categories principals, Hondures s'ha adjudicat el títol femení i el Paraguai s'ha imposat en la competició de veterans, posant el punt final a més d'un mes de competició.

El Congost recupera el protagonisme

La competició ha tornat aquest any a l'estadi del Congost després que l'edició anterior s'hagués de traslladar al camp del Gimnàstic a causa de les obres de reforma de l'equipament municipal. L'estadi ha acollit els partits de la categoria absoluta, així com les semifinals i finals dels tornejos femení i de veterans, culminant una edició que es va posar en marxa el passat 20 de juny.

El Senegal manté el domini

La selecció del Senegal ha confirmat el seu domini en el Mundialet revalidant el títol aconseguit l'any passat. Els senegalesos ja partien com a vigents campions i han tornat a aixecar el trofeu després de superar totes les eliminatòries fins a imposar-se en la final disputada al Congost.

En la competició femenina, el títol ha estat per a Hondures, mentre que el Paraguai s'ha proclamat campió en la categoria de veterans.

Un torneig consolidat com a símbol de convivència

Organitzat per l'ONG Diapo, el Mundialet Intercultural s'ha consolidat com una de les cites esportives i socials més singulars de Manresa i de Catalunya. Enguany ha tornat a reunir equips representants de diversos països i ha reforçat especialment la participació de les categories de futbol base, amb infants i joves vinculats als clubs de la ciutat.

La competició continua sent un reflex de la diversitat cultural de Manresa, una ciutat amb població procedent de 118 països, i compta amb la col·laboració de la Federació Catalana de Futbol, l'Ajuntament de Manresa, la Diputació de Barcelona, l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada Família i les diferents entitats que donen suport als equips participants.

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