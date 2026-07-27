Dues medalles i tres places de finalista impulsen l'atletisme manresà a l'Estatal absolut

L'atletisme manresà ha tornat a demostrar el seu gran nivell en el Campionat d'Espanya absolut, disputat aquest cap de setmana a Màlaga, amb un balanç de dues medalles i tres places de finalista. La velocista de l'Avinent Manresa Ericka Maseras s'ha proclamat subcampiona d'Espanya dels 100 metres llisos, mentre que la manresana Mònica Clemente, que competeix amb el València CA, ha aconseguit la medalla de bronze en el concurs de perxa.
A aquests resultats s'hi afegeixen tres classificacions entre els vuit primers que consoliden la presència dels atletes del Bages entre l'elit estatal.
Ericka Maseras, plata amb rècord del club
La gran protagonista de la delegació manresana ha estat Ericka Maseras, que divendres va aconseguir la medalla de plata en la final dels 100 metres llisos amb un temps d'11"37, només superada per la favorita María Isabel Pérez, que es va imposar amb 11"28.
Abans de la final, la velocista de l'Avinent Manresa ja havia brillat a les semifinals, on va establir una nova millor marca personal amb 11"32, registre que també representa un nou rècord absolut del club.
Bronze per a Mònica Clemente
La segona medalla per a l'atletisme bagenc la va aportar la saltadora manresana Mònica Clemente, que va acabar tercera en la final de salt amb perxa després de superar el llistó situat a 4,01 metres. L'atleta del València CA no va poder acostar-se als seus millors registres i no va superar els 4,21 metres, alçada que li hauria permès lluitar pel títol estatal.
Tres atletes entre els vuit millors
L'Avinent Manresa també va sumar tres posicions de finalista. Marina Guerrero va ser quarta als 3.000 metres obstacles amb un temps de 10'03"20, millorant el seu propi rècord absolut del club. També va acabar en quarta posició el santfruitosenc Martí Serra, en la final de salt amb perxa, després de superar els 5,35 metres.
Per la seva banda, Griselda Serret va finalitzar sisena als 10.000 metres marxa amb un registre de 47'56"48.
Bones actuacions de la resta de representants
Entre la resta de participants, Biel Salas va arribar fins a les semifinals dels 110 metres tanques, on va ser sisè de la seva sèrie amb 14"12, una nova millor marca personal que el va situar onzè en el còmput global. En els concursos de llançaments, Mar Santanach va ocupar la dotzena posició en martell amb un millor intent de 51,68 metres, mentre que Marina Clavijo va ser catorzena en disc amb 41,39 metres.
Finalment, Júlia Rodríguez es va quedar a les portes de la final dels 800 metres, després d'acabar cinquena de la seva semifinal amb 2'09"29, dotzena millor marca del campionat.
Amb dues medalles i tres places de finalista, els atletes manresans i bagencs tanquen una participació molt destacada que referma el bon moment de l'atletisme de la comarca en l'àmbit estatal.