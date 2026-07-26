Oriol Marsinyach tanca el Mundial sub-20 com a màxim anotador de la selecció espanyola

El rugbista manresà Oriol Marsinyach ha completat una actuació destacada al Campionat del Món de Rugbi Sub-20, disputat a Geòrgia, convertint-se en el màxim anotador de la selecció espanyola durant el torneig. El jugador, format al Manresa Rugby Club i actualment a les files de l'Stade Toulousain, ha sumat sis assajos en cinc partits, en una competició que ha reunit les millors seleccions juvenils del món.
Espanya ha finalitzat el campionat en la 14a posició, després de caure per 34-26 davant el Japó en el partit que decidia el tretzè lloc.
Sis assajos en cinc partits
Marsinyach ha estat una de les referències ofensives del combinat espanyol al llarg del Mundial. La seva actuació més brillant va arribar en la victòria davant l'Uruguai, en què va aconseguir dos assajos, elevant fins a sis el seu registre personal en el torneig.
Aquesta xifra l'ha convertit en el màxim anotador d'Espanya durant el campionat, culminant una participació que confirma la seva progressió en l'elit del rugbi internacional de la categoria sub-20.
Espanya acaba en la catorzena posició
El combinat dirigit per Ricardo Martinena ha tancat la seva participació al Mundial amb la derrota davant el Japó en el duel pel tretzè lloc. Amb aquest resultat, la selecció espanyola conclou el torneig en la 14a plaça.
La competició ha reunit setze seleccions i ha permès a Marsinyach enfrontar-se a alguns dels millors talents del rugbi mundial de la seva generació.
Un reconeixement a la trajectòria del jugador manresà
La participació al Mundial representa un nou pas en la trajectòria esportiva de Marsinyach, que es va iniciar a les categories de base del Manresa Rugby Club abans de continuar la seva formació al rugbi francès.
Des del club bagenc han felicitat el jugador tant per la seva participació en la competició com pel fet d'haver estat el màxim anotador de la selecció espanyola, una actuació que reforça la projecció internacional d'un esportista format a la comarca.