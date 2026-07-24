El CE Manresa obrirà la pretemporada dimecres amb un amistós contra el CE Sabadell

El CE Manresa disputarà dimecres vinent, 29 de juliol, el primer partit de preparació de la pretemporada. El conjunt del Bages s'enfrontarà al CE Sabadell, recent ascendit a Segona Divisió, en un amistós que es jugarà a 2/4 de 9 del vespre al Complex Sant Oleguer de Sabadell i que representarà el primer test per a l'equip en el seu retorn a la Segona RFEF.
Després d'haver iniciat els entrenaments dilluns passat, el conjunt manresà afronta el primer compromís estival davant d'un dels clubs amb més tradició del futbol català. El partit permetrà començar a valorar el treball realitzat durant els primers dies de preparació i oferirà als tècnics una primera oportunitat per provar automatismes i repartir minuts entre els futbolistes de la plantilla.
Primeres proves per a una plantilla renovada
L'amistós també servirà perquè l'afició pugui veure en acció alguns dels nous fitxatges incorporats aquest estiu, en una plantilla que treballa per adaptar-se a les exigències de la Segona RFEF després de l'ascens aconseguit la temporada passada.
Amb el lema Tornem per quedar-nos, el club ha iniciat una nova etapa amb l'objectiu de consolidar-se a la categoria. La pretemporada ha de servir per arribar en les millors condicions possibles a l'inici de la competició oficial i continuar construint un equip competitiu.
El duel contra el CE Sabadell serà, així, la primera oportunitat per comprovar sobre la gespa l'estat de forma del conjunt manresà en un estiu que acaba de començar, però que ja posa el focus en el debut a la lliga.
La campanya de socis manté preus reduïts fins al 5 d'agost
Coincidint amb l'inici de la pretemporada, el CE Manresa manté oberta la campanya de socis per a la temporada 2026-27. El club ofereix preus reduïts fins al 5 d'agost abans de l'entrada en vigor de les noves tarifes.
Fins a aquesta data, els abonaments tenen un preu de 40 euros per als joves d'entre 18 i 24 anys, 55 euros per als jubilats, 95 euros per als socis numeraris i 150 euros per als protectors. A partir del 6 d'agost, aquestes quotes s'incrementaran fins als 60, 75, 110 i 180 euros, respectivament.
Entre els avantatges de ser soci hi ha un descompte del 50% en les entrades dels partits de la Copa. A més, els abonats poden reservar un seient assignat per 30 euros, amb servei de càtering a la mitja part dels partits per als qui optin per aquesta modalitat.