El CE Manresa torna a la feina per preparar el retorn a Segona RFEF

El CE Manresa ha començat aquest dilluns la pretemporada a l'Estadi Municipal del Congost amb el primer entrenament de la campanya 2026-27, en què competirà a Segona RFEF amb la voluntat de consolidar-se a la categoria. La sessió ha servit per posar en marxa un projecte que continua incorporant novetats a la plantilla.
Primer contacte sobre la gespa del Congost
Els futbolistes del CE Manresa han tornat aquest dilluns als entrenaments per iniciar la preparació d'una temporada especialment il·lusionant per al club, que aquesta campanya competirà novament a Segona RFEF. L'Estadi Municipal del Congost ha estat l'escenari de la primera presa de contacte d'un equip que ha començat el treball físic, tàctic i de cohesió abans de l'inici de la competició.
La sessió ha permès veure sobre la gespa bona part del bloc que ha aconseguit l'ascens i també les primeres incorporacions confirmades per l'entitat, en una plantilla que encara es troba en procés de configuració.
Continuïtat de peces importants
El club ha apostat per mantenir futbolistes que han tingut un paper rellevant en l'èxit de la temporada passada. Els darrers en renovar han estat el porter Òscar Pulido, que continuarà al Congost, així com Moha Ezzarfani, un dels referents ofensius de l'equip, i Èric Montes, que continuarà vestint la samarreta blanc-i-vermella després del seu retorn al futbol manresà.
Nous reforços per afrontar la categoria
Entre les darreres novetats destaca l'arribada de Josep Lluís Díaz Pochito, extrem procedent del CF Intercity, que aportarà desequilibri a les bandes després de la seva experiència al conjunt alacantí.
El Manresa també ha incorporat el defensa esquerrà Oussama Boukir, internacional en categories inferiors amb el Marroc, que s'ha compromès amb el club fins al 2027 i arriba per reforçar la línia defensiva.
En paral·lel, el club ha confirmat que Ernest Merinas continuarà la seva progressió cedit al San Mauro durant aquesta temporada.
Una pretemporada per adaptar-se a la Segona RFEF
Després de recuperar la categoria, el repte del CE Manresa serà consolidar-se a la Segona RFEF. Les pròximes setmanes serviran perquè el cos tècnic integri els nous fitxatges, defineixi el model de joc i acabi de donar forma a una plantilla que encara pot registrar nous moviments abans del tancament del mercat d'estiu.