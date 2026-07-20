El CE Manresa jugarà al grup 2 de Segona RFEF i debutarà al camp del CD Arnedo

El CE Manresa ja coneix els rivals i el calendari de la temporada 2026-2027 a Segona RFEF. La Reial Federació Espanyola de Futbol ha enquadrat els blanc-i-vermells al grup 2, integrat per equips de Catalunya, Aragó, Navarra i La Rioja, i el sorteig del calendari ha determinat que el conjunt manresà començarà la lliga el cap de setmana del 6 de setembre al camp del CD Arnedo. El primer partit al Congost arribarà una setmana després davant el Peña Sport FC.
Un grup de proximitat amb quatre comunitats
La principal incògnita abans de la composició dels grups era saber si la RFEF optaria per mantenir els equips catalans en un grup de proximitat o bé els repartiria amb els conjunts balears. Finalment, la federació ha apostat per un grup continental, de manera que el CE Manresa competirà amb equips de Catalunya, Aragó, Navarra i La Rioja.
Els rivals dels blanc-i-vermells seran el CA Osasuna B, CD Arnedo, CD Ebro, CD Tudelano, FC Barcelona Atlètic, Girona FC B, Náxara, Peña Sport FC, RCD Espanyol B, Reus FC Reddis, SD Logroñés, SD Tarazona, Terrassa FC, UD Barbastro, UD Logroñés B, UE Olot i Utebo FC.
Els equips de les Illes Balears, en canvi, han estat destinats al grup 3, juntament amb clubs del País Valencià i la Regió de Múrcia.
Retorn a la categoria
El CE Manresa afrontarà aquesta temporada el retorn a la Segona RFEF després d'haver aconseguit l'ascens el curs passat. El conjunt blanc-i-vermell recupera així una categoria que ja va disputar entre els anys 2022 i 2024 i ho farà en un grup amb diversos filials i rivals coneguts de temporades anteriors.
Entre els desplaçaments a Catalunya hi haurà els camps del Barça Atlètic, l'Espanyol B, el Girona B, el Terrassa, l'Olot i el Reus FC Reddis, a més de les sortides a Navarra, Aragó i La Rioja.
Debut a Arnedo i estrena al Congost contra el Peña Sport
El sorteig del calendari també ha definit les primeres jornades de competició. El CE Manresa iniciarà la lliga el cap de setmana del 6 de setembre visitant el CD Arnedo, mentre que el primer partit al Congost serà una setmana més tard davant el Peña Sport FC.
La competició mantindrà el format habitual de 34 jornades. El calendari complet ja ha estat publicat per la Reial Federació Espanyola de Futbol.