Ivan Tébar fitxa pel CE Manresa i Víctor Matovu deixa el club

El CE Manresa continua definint la plantilla de cara a la temporada vinent amb una incorporació i una baixa. El club ha anunciat aquest divendres el fitxatge del lateral esquerre Ivan Tébar, procedent del CE Sabadell, i la marxa de Víctor Matovu, que finalitza la seva vinculació amb l'entitat.
Ivan Tébar reforçarà el lateral esquerre
El nou reforç del conjunt manresà és Ivan Tébar, lateral esquerre que arriba procedent del CE Sabadell. El futbolista ha signat contracte amb el CE Manresa fins al 2027 i es converteix en una nova peça per al projecte esportiu del club a Segona Federació.
L'entitat ha oficialitzat l'operació a través de les seves xarxes socials, donant la benvinguda al jugador i destacant la seva incorporació per a la propera temporada.
Víctor Matovu no continuarà
Paral·lelament, el CE Manresa també ha comunicat la baixa de Víctor Matovu. El futbolista finalitza el seu contracte i es desvincula de l'entitat després que les dues parts no hagin arribat a un acord per ampliar la seva continuïtat.
Segons ha informat el club, Matovu disposava d'una proposta de renovació sobre la taula, però finalment no s'ha tancat un acord, fet que posa punt final a la seva etapa al primer equip manresà.