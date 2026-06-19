El CE Manresa incorpora Santi Guzmán, primer reforç per a la temporada 2026-27

El CE Manresa ha anunciat aquest divendres la incorporació de Santi Guzmán, que es converteix en el primer fitxatge de l'equip per a la temporada 2026-27. El jugador arriba procedent de la UE Cornellà després d'una destacada campanya en què ha marcat vuit gols en 34 partits.
Un reforç ofensiu amb gol
El conjunt manresà ha fet oficial l'arribada de Guzmán a través de les seves xarxes socials. El futbolista, de 23 anys, ha signat contracte fins al 2027 i aportarà polivalència a la zona ofensiva de l'equip que competirà a la Segona Federació.
Durant la temporada 2025-26, Guzmán ha defensat els colors de la UE Cornellà, on s'ha consolidat com una de les peces destacades de l'atac. Els seus vuit gols en 34 partits evidencien la seva capacitat per arribar a l'àrea rival i contribuir en la faceta golejadora.
Format al planter del Nàstic
Nascut el 12 de juliol de 2002, el nou jugador del CE Manresa es va formar a les categories inferiors del Gimnàstic de Tarragona abans de continuar el seu creixement futbolístic al CF Pobla de Mafumet, el filial grana.
L'estiu de l'any passat va incorporar-se al Cornellà, on va completar una temporada que li ha servit per fer un pas més en la seva trajectòria. Es tracta d'un futbolista que pot actuar tant de migcampista ofensiu com d'extrem dret, i que també té capacitat per desenvolupar-se a les dues bandes de l'atac.
Primer moviment del CE Manresa
Amb aquest fitxatge, el CE Manresa enceta les incorporacions de la plantilla per al curs 2026-27. El club incorpora un jugador jove però amb experiència, capaç d'aportar desequilibri, velocitat i arribada a porteria.
L'anunci de Santi Guzmán és el primer moviment oficial del mercat estival per part de l'entitat del Congost, que continua treballant en la configuració de l'equip amb què afrontarà la nova temporada.
Quim Borràs continuarà al Congost fins al 2027
El CE Manresa també ha anunciat la renovació del porter Quim Borràs, que continuarà vinculat al club fins al juny de 2027. L'entitat destaca la seva joventut, capacitat de treball i projecció sota pals, qualitats que l'han convertit en una peça de futur dins del projecte esportiu manresà.