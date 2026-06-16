El CE Manresa reactiva la conversió en SAE, aprova un pressupost de 750.000 euros i convoca eleccions

El Centre d'Esports Manresa ha aprovat aquest dimarts en assemblea general ordinària i extraordinària tres decisions de gran transcendència per al futur de l'entitat. D'una banda, ha validat l'inici d'un nou procés per convertir el club en Societat Anònima Esportiva (SAE), després del fracàs del primer intent. De l'altra, ha presentat un pressupost d'uns 750.000 euros per afrontar el retorn a Segona Federació. I, finalment, ha convocat eleccions a la junta directiva, un procés que comportarà l'adeu del portaveu Francesc Sòria després d'haver complert el mandat com a membre de la direcció del club, mentre la resta de l'equip directiu preveu optar a la continuïtat.
El Manresa torna a apostar per la conversió en SAE
La part més rellevant de l'assemblea extraordinària ha estat l'aprovació de l'inici d'un nou procés per transformar el CE Manresa en Societat Anònima Esportiva. Es tracta del segon intent de l'entitat per fer aquest pas després que l'anterior projecte acabés encallant arran de la retirada d'un inversor que havia de ser clau en l'operació.
El president del club, Lluís Basiana, ha explicat que l'experiència anterior ha servit per replantejar el procediment. Segons ha exposat, ara el club treballa directament amb el Consell Superior d'Esports i segueix el model que recomanen els organismes competents.
L'advocat Jaume Pujol, encarregat de dirigir jurídicament la transformació, ha detallat que el nou plantejament és diferent del que es va intentar inicialment. Si en el primer projecte es pretenia crear una societat paral·lela que absorbís una part de l'activitat esportiva, ara la proposta és transformar tota l'entitat mantenint-ne la personalitat jurídica.
Això significa que el club continuaria sent el mateix des del punt de vista històric i legal, però adoptaria la forma de Societat Anònima Esportiva. "La història és la mateixa", ha remarcat Pujol, que ha defensat que aquest model preserva millor l'essència del CE Manresa.
El procés començarà amb la presentació d'una proposta de capital social davant la comissió mixta formada pel Consell Superior d'Esports i la Federació Espanyola. La previsió de la junta és que aquest capital se situï al voltant dels 100.000 euros.
Un cop aquest organisme validi la proposta, s'obrirà un període de subscripció d'accions reservat als socis amb dret a vot. Cada soci podrà adquirir inicialment una acció. Si després d'aquesta primera fase encara quedessin participacions disponibles, s'obriria una segona ronda entre els mateixos socis. Només en cas que encara faltés capital per cobrir es plantejaria l'entrada de nous inversors externs.
Basiana ha assegurat que la conversió en SAE continua sent una necessitat estratègica per a l'entitat. El president considera que aquesta fórmula ha de permetre captar capital privat, professionalitzar l'estructura i dotar el club d'una estabilitat econòmica que fins ara no ha tingut.
El record d'un mandat marcat pels èxits i les dificultats
Abans de les votacions, Francesc Sòria ha fet una llarga intervenció de balanç dels darrers anys com a portaveu del club. Sòria ha reivindicat la feina feta des que la junta gestora va assumir les regnes de l'entitat a principis del 2020, en un moment que ha descrit com especialment delicat.
Sòria ha recordat que el grup directiu va arribar a un club amb greus problemes organitzatius i econòmics i ha destacat la transformació experimentada des d'aleshores. Ha posat en valor el creixement dels ingressos, l'increment del nombre de socis, l'augment de l'assistència al Congost i els resultats esportius assolits.
Segons ha recordat, el CE Manresa ha aconseguit dos dels tres títols de Tercera Divisió que figuren al seu palmarès durant aquest període, a més de disputar la promoció d'ascens a Primera Federació.
També ha destacat la vinculació amb la ciutat i les nombroses iniciatives impulsades per projectar el nom de Manresa més enllà de l'àmbit estrictament esportiu. Tot i això, ha admès que moltes d'aquestes accions no s'han traduït en els recursos econòmics que la junta esperava.
En aquest sentit, ha lamentat que el club no hagi rebut un suport institucional més gran durant aquests anys i ha defensat que una col·laboració més intensa entre entitat, ciutat i Ajuntament hauria permès consolidar millor el projecte.
Malgrat les dificultats, Sòria ha definit el període viscut com un "cicle exitós" que, segons ell, ha superat totes les expectatives inicials.
El fracàs del primer inversor encara condiciona el club
Una part important de les intervencions de la junta han girat al voltant de les conseqüències derivades del primer intent frustrat de conversió en SAE.
Tant Sòria com Basiana han coincidit a assenyalar que la retirada de l'inversor amb qui es treballava va tenir un impacte molt important en la situació econòmica de l'entitat. La junta ha admès que va construir un projecte esportiu sota la previsió que l'operació acabaria prosperant i que això va provocar un desajust pressupostari quan l'acord no es va materialitzar.
Basiana ha reconegut que aquell episodi ha condicionat bona part de la feina dels darrers dos anys, mentre que Sòria ha assegurat que moltes de les tensions econòmiques recents tenen l'origen en aquell procés fallit. Malgrat tot, els responsables del club han defensat que s'ha aconseguit redreçar la situació i han destacat l'esforç realitzat per complir els compromisos adquirits.
El director general, Àlex Redondo, ha subratllat especialment aquest aspecte. Ha recordat que el club va haver de liquidar tots els deutes pendents amb la plantilla de la temporada anterior per poder competir enguany a Tercera Federació. "Tot el mèrit de la boníssima gestió esportiva és gràcies a la feina i el compliment de la junta, en cap club no he vist tanta implicació", ha afirmat.
Un pressupost de 750.000 euros per afrontar la Segona RFEF
Durant l'assemblea també s'han presentar els comptes de la temporada 2024-25 i el pressupost previst per al nou curs. El primer equip disposarà d'uns recursos que rondaran els 750.000 euros, una xifra que inclou no només la plantilla sinó també totes les despeses associades al funcionament esportiu, tècnic i logístic de l'equip.
Tot i representar un increment notable respecte de l'exercici anterior, Redondo ha advertit que el Manresa continuarà sent un dels clubs amb menys capacitat econòmica de tota la categoria. "Segurament serem l'equip de Segona Federació amb menys pressupost o el segon o tercer per la cua", ha vaticinat.
Malgrat aquesta realitat, el director general ha posat en valor el rendiment esportiu assolit aquesta temporada, recordant que el CE Manresa ha competit contra rivals que disposaven de pressupostos tres i quatre vegades superiors.
La confecció de la plantilla per al retorn a Segona Federació es basarà en mantenir el nucli principal dels futbolistes que han aconseguit l'ascens. Redondo ha recordat que el club ja ha tancat bona part de les renovacions dels jugadors considerats estructurals i que la voluntat és complementar aquesta base amb incorporacions que augmentin el nivell competitiu.
Paral·lelament, la junta continua buscant patrocinadors i noves fonts d'ingressos per poder sostenir l'esforç econòmic que suposa la categoria.
"Tornem per quedar-nos"
La campanya de socis per a la nova temporada portarà per lema Tornem per quedar-nos, una declaració d'intencions que resumeix la filosofia amb què el club afronta aquesta nova etapa. L'objectiu és evitar que l'ascens sigui una experiència puntual i consolidar el CE Manresa a la quarta categoria del futbol estatal.
Redondo ha anat encara més enllà i ha exposat quina és la visió de futur de l'entitat. Segons ha assegurat, el potencial del club passa per estabilitzar-se algun dia a Primera Federació. "És un club que té les condicions per ser un club estable a Primera Federació", va afirmar.
El director general ha argumentat que la dimensió de la ciutat, el pes de la comarca i l'estructura social del club permeten plantejar aquest horitzó, tot i que ha admès que el camí encara serà llarg.
La temporada vinent el CE Manresa afrontarà una Segona Federació que es preveu especialment exigent. El club encara desconeix el grup on competirà, una circumstància que també influirà en les despeses de desplaçament i logística.
Eleccions amb continuïtat i l'adeu de Francesc Sòria
L'altre gran anunci de la jornada ha estat la convocatòria d'eleccions a la junta directiva. El mandat actual arriba al seu final aquest mes de juny i, tal com marquen els estatuts, el club obrirà un nou procés electoral.
Basiana ha explicat que la voluntat és presentar una candidatura continuista integrada per la major part dels membres de l'actual equip directiu i reforçada amb noves incorporacions. L'objectiu és garantir la continuïtat dels projectes que actualment té oberts el club, especialment la conversió en SAE, la consolidació esportiva a Segona Federació i la millora de les relacions institucionals.
Qui no formarà part d'aquesta nova etapa serà Francesc Sòria. El fins ara portaveu ha aprofitat la seva intervenció per acomiadar-se després de més de sis anys d'implicació directa en la gestió de l'entitat. Visiblement emocionat en diversos moments del discurs, ha agraït la feina de directius, treballadors, tècnics, futbolistes, patrocinadors i aficionats, així com el suport de la seva família durant aquest període.
El calendari electoral començarà formalment el 22 de juny amb la convocatòria dels comicis. Les candidatures es podran presentar fins al 29 de juny i, si hi ha més d'una llista, la campanya electoral s'allargarà fins al 27 de juliol, data prevista per al recompte de vots.
La junta ha constituït durant la mateixa assemblea la comissió electoral, formada per socis voluntaris, que serà l'encarregada de supervisar tot el procés.
Així, el CE Manresa obre una nova etapa marcada per tres grans reptes: consolidar el retorn a Segona Federació, culminar definitivament la transformació en Societat Anònima Esportiva i afrontar una renovació directiva que mantingui el projecte iniciat el 2020 però sense una de les seves veus més visibles dels darrers anys, la de Francesc Sòria.