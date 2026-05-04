El CSD frena la conversió del CE Manresa en Societat Anònima Esportiva

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha aturat la creació de la Societat Anònima Esportiva (SAE) vinculada al Centre d'Esports Manresa i ha obligat el club a reiniciar tot el procés de conversió. La decisió arriba després de detectar errors en el procediment seguit per l'entitat bagenca, que haurà de tornar a sotmetre la qüestió a l'assemblea de socis i adaptar-se als requisits legals establerts, segons ha pogut saber Nació Manresa.
La resolució suposa un contratemps important per al projecte de transformació del club, que aspirava a professionalitzar la seva estructura i garantir-ne la viabilitat econòmica aquest estiu a través del model de societat anònima esportiva.
Una assemblea amb ampli suport, però amb un model qüestionat
El punt de partida del procés es remunta al 4 de juliol de 2024, quan el CE Manresa va celebrar una assemblea general extraordinària en què es va aprovar la creació d'una SAE. La proposta va rebre un ampli suport dels socis: 62 vots a favor, tres abstencions i només dos vots en contra.
Aquella aprovació implicava la constitució d'una nova societat amb un capital inicial de 150.000 euros, dividit en 150 accions de 1.000 euros cadascuna. A més, s'establia una compra mínima de 10 accions, és a dir, una inversió mínima de 10.000 euros per part dels futurs accionistes.
Aquest requisit econòmic va generar reticències entre alguns socis, que van considerar que el llindar d'entrada era massa elevat i excloent. Davant d'aquestes crítiques, la junta directiva va defensar el model argumentant que era necessari garantir la subscripció completa del capital social.
Segons van explicar en aquell moment, una fragmentació de les accions en imports més petits hauria dificultat assolir l'objectiu econòmic fixat i podria haver compromès la viabilitat de l'operació.
Els motius de la conversió: estabilitat i professionalització
La llavors presidenta del club, Ruth Guerrero, va justificar la conversió en SAE com una necessitat estratègica per al futur de l'entitat. Segons va exposar, el canvi de model havia de permetre dotar el club de més estabilitat i avançar cap a una gestió més professionalitzada.
A més, la transformació també tenia una dimensió interna rellevant. Guerrero va destacar que la creació d'una societat anònima esportiva ajudaria a reduir la responsabilitat personal dels membres de la junta directiva, tant des del punt de vista legal com pel que fa a la càrrega de dedicació.
Aquest argument és habitual en molts clubs que opten per aquest model, ja que la SAE estableix una separació més clara entre la gestió empresarial i la responsabilitat individual dels dirigents.
El CSD detecta errors de procediment
Malgrat l'aval social obtingut en assemblea, el procés no ha superat el filtre del Consell Superior d'Esports. Després de rebre l'acta de la sessió i analitzar la documentació presentada, l'organisme estatal ha decidit aturar l'expedient.
Segons ha pogut saber aquest diari, el principal problema rau en la manera com es va plantejar la conversió. El club va optar per impulsar la creació d'una nova societat anònima esportiva per, posteriorment, transferir-li els drets i la història del CE Manresa.
Aquest plantejament, però, no s'ajusta al procediment legal establert. El que exigeix la normativa és una conversió directa -lineal- del club en SAE, i no la creació d'una estructura paral·lela amb una posterior transmissió d'actius.
Aquesta diferència, aparentment tècnica, té implicacions importants tant en l'estructura de propietat com en els drets dels socis.
Un nou escenari per als socis
Un dels canvis més significatius derivats de la resolució del CSD afecta directament la participació dels socis en el futur accionariat del club. En el model que ara s'haurà d'aplicar, els socis tindran prioritat en la compra d'accions, un dret que no quedava garantit en la proposta inicial aprovada el 2024.
A més, el valor nominal de les accions també canviarà substancialment. En lloc dels 1.000 euros fixats inicialment, el preu es calcularà dividint el capital social entre el nombre total de socis. Amb una massa social aproximada de 450 membres, això situaria el cost de cada acció en poc més de 300 euros. A diferència del model anterior, no hi hauria una compra mínima elevada, sinó que es podria adquirir una sola acció.
Aquest nou escenari obre la porta a una participació molt més àmplia i accessible dels socis en el capital del club, fet que podria incrementar el grau d'implicació de la base social en el projecte.
Entrada de capital extern, en una segona fase
El procediment correcte també estableix un ordre clar en la captació de capital. En primer lloc, s'ha de completar una fase inicial de subscripció d'accions reservada als socis. Només un cop tancada aquesta primera etapa, i en cas que quedin accions sense cobrir, es podrà obrir la porta a inversors externs, ja siguin persones físiques o empreses.
Això contrasta amb el plantejament inicial del CE Manresa, que contemplava la possibilitat d'incorporar un soci capitalista de gran abast des del principi del procés.
Amb el nou marc, aquesta entrada de capital extern queda supeditada a una segona fase, reforçant així el caràcter social de l'entitat en la primera fase de la conversió.
El club haurà de repetir tot el procés
La decisió del CSD obliga el CE Manresa a fer marxa enrere i iniciar de nou tot el procediment. El primer pas serà convocar una nova assemblea general extraordinària per deixar sense efecte els acords adoptats el juliol de 2024.
Aquesta assemblea, previsiblement, se celebrarà després de la reunió ordinària de tancament de temporada. En ella, els socis hauran d'aprovar un nou projecte de conversió adaptat a les indicacions del Consell Superior d'Esports.
Un cop superat aquest tràmit, el club haurà de tornar a remetre la documentació al CSD per a la seva validació. Posteriorment, el procés també haurà de ser ratificat per la Comissió Mixta de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).
Un calendari que es podria allargar
Aquest nou escenari implica, inevitablement, un retard en els plans del club. Segons el calendari que es manejava inicialment, la conversió en SAE s'havia de materialitzar al llarg del 2025. Ara, però, la necessitat de repetir tot el procediment podria ajornar l'operació almenys una temporada més. Aquest retard pot tenir implicacions tant en la planificació esportiva com en l'estratègia econòmica de l'entitat.
La transformació en societat anònima esportiva sovint es vincula a la captació de recursos i a la possibilitat d'afrontar projectes de creixement. Per tant, qualsevol demora pot afectar les expectatives de desenvolupament del club.
Però no tot és dolent. L'ajornament de la conversió arribarà amb el primer equip a Segona RFEF, després de l'ascens aconseguit fa deu dies, fet que podria facilitar la subscripció de tot el capital, o fins i tot redefinir-lo.