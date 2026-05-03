El CE Manresa cedeix a Cornellà en el dia del retorn de Batanero i Joel

El CE Manresa ha perdut 2-1 al camp de la UE Cornellà en l'últim partit a domicili de la temporada. El campió ha dominat el marcador fins a mitja segona part, però dos gols gairebé consecutius dels del Baix Llobregat, que s'hi jugaven una millor plaça en la promoció, els han donat la victòria.
Un gol de Bamta Bande al minut 4, resolent una jugada a l'interior de l'àrea, semblava mostrar que els blanc-i-vermells volien continuar la festa futbolística una setmana després d'aconseguir l'ascens de forma matemàtica. Després del gol, però, els locals han passat a dominar el partit. Matheus evitava l'empat al minut 10. Al 27, el Cornellà xutava al pal i Quim treia la pilota amb el puny. I abans del descans, al minut 42, un ràpid contracop dels locals acabava amb un xut per sobre el travesser.
El Cornellà remunta
A l'inici de la segona meitat, Momoh a punt ha estat de sentenciar el partit després un llarg contracop que el porter ha avortat amb doble parada. Però el partit ha tornat al bàndol local i al 56, Marc Fernàndez anotava les taules. Sis minuts més tard, era Guzmán qui marcava per establir el resultat final que donaria la victòria al Cornellà.
Tornen Batanero i Joel
Una de les anotacions positives de la jornada ha estat la tornada al terreny de joc de Batanero, 427 dies després de lesionar-se, i de Joel, que ha estat 217 dies de baixa. El proper diumenge es tancarà la temporada al Congost amb el partit contra el San Cristóbal.