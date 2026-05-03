El Covisa Manresa tanca la temporada amb una derrota a la pista del Montesión

El Covisa Manresa ha posat punt final a la temporada 2025/26 amb una derrota per 4-3 a la pista de l'Entreculturas Montesión, en un partit sense transcendència classificatòria entre dos equips amb els deures fets.
Domini manresà al primer temps
Els bagencs han estat superiors durant la primera meitat, generant diverses ocasions de gol, però sense encert de cara a porteria. Tot i això, David Lozano ha aconseguit avançar el Manresa amb el 0-1 a pocs segons del descans, fent justícia al domini visitant.
Alternances i reacció local
A la represa, els mallorquins han empatat amb un gol matiner. Tot i aquest cop, el Covisa Manresa ha reaccionat i, amb dianes de David Mellado i Sergi Piquer, ha semblat encarrilar el partit amb avantatge. No obstant això, dues errades defensives han permès als locals igualar el marcador en pocs minuts.
Final cruel per als bagencs
En el tram final, el Manresa ha buscat amb insistència el gol de la victòria, però una nova pèrdua ha acabat decantant el duel amb el 4-3 definitiu per al Montesión. Els bagencs encara han disposat d'una ocasió clara per empatar, però Bermusell ha errat un penal a només 11 segons del final.
Amb aquest resultat, el Covisa Manresa tanca la temporada amb una derrota en un partit competitiu fins als últims instants.