El Baxi Manresa vol aprofitar el repte europeu del València Bàsquet

El Baxi Manresa té un repte de màxima exigència contra el València Bàsquet (diumenge, 12.00h. TV3 i DAZN) al Nou Congost en l'objectiu de certificar la permanència a la Lliga Endesa. La derrota de fa una setmana contra el San Pablo Burgos va evitar un pas gairebé definitiu. Però el basquetbol dona una nova oportunitat el següent cap de setmana per poder-se recuperar. Imposar-se al quadre taronja seria un plus dels que pocs rivals podrien presumir.
Els bagencs tenen quatre victòries de marge sobre la zona de descens que ocupa el Morabanc Andorra. Els pirinencs juguen dissabte contra la Laguna Tenerife que no pot badar si vol entrar al play-off. Mantenir o augmentar aquesta distància respecte l'equip andorrà donaria molta tranquil·litat al Baxi Manresa abans de desplaçar-se la setmana vinent a la pista andorrana.
Louis Olinde evoluciona favorablement després de la seva recaiguda i, tot i que encara és dubte, podria estar a punt per enfrontar-se al València Bàsquet. L'alemany ha fet els darrers entrenaments amb la resta de companys i el principal handicap és una condició física que no és la millor després del què ha viscut les darreres setmanes. La resta de jugadors han entrenat amb normalitat amb la baixa ja definitiva fins a final de temporada d'Hugo Benítez i també la d'Eli Brooks a qui li queden encara dues setmanes per poder tornar a les pistes.
Per al tècnic del Baxi Manresa, la principal preocupació és "centrar-nos en nosaltres mateixos i fer bé les coses bàsiques i fer-les bé durant tot el partit. Amb el València tenim un repte màxim per millorar aquests aspectes ofensius i defensius". Ocampo defuig de les matemàtiques i el nombre de victòries que li poden caldre al seu equip per assegurar la permanència i demana centrar-se en el dia a dia i que cadascú doni el màxim de sí mateix. Un dels aspectes a millorar és la manca de concentració que tant va disgustar al gallec la passada jornada. Aquest és un dels temes que s'han treballat fins l'equip durant la setmana.
Per tercer cop en quatre jornades, el Baxi Manresa jugarà contra un rival que té el cap posat en una competició europea. El València Bàsquet es troba immers al play-off de quarts de final de l'Eurolliga contra el Panatinaikos per poder accedir a la Final Four. Disputats dos partits, l'equip taronja ha caigut en tots dos al Roig Arena i ara viatjarà a Grècia per intentar forçar el partit de desempat novament a casa. Els dos precedents en què el Baxi Manresa s'ha enfrontat contra rivals que se la jugaven a Europa han tingut un bon regust. Tant el Joventut que disputava els quarts de final de la Basketball Champions League, com el Bilbao Basket abans de començar la final de la FIBA Europe Cup van caure contra els de Diego Ocampo.
A nivell ACB, el València Bàsquet es juga la segona posició al final de la fase regular. Sense opcions d'atrapar al Reial Madrid en la lluita pel liderat i amb la tercera posició pràcticament assegurada, els de Pedro Martínez pugnen amb l'UCAM Múrcia per ser segons i tenir el factor pista a favor en una hipotètica semifinal. Els dos escenaris no són significativament diferents i la preocupació principal dels valencians és en aquests moments més a l'OAKA que al Nou Congost. Però això no exclou que una plantilla profunda i màxim nivell com la valenciana sigui favorita en qualsevol partit.
Ocampo destaca el nivell de joc del València Bàsquet. "Han fet una gran progressió les darreres dues temporades i tenen un estil molt definit. Competeixen molt bé en totes les competicions i serà un partit de dificultat màxima".
Sergio Manuel, Arnau Padrós i Roberto Lucas arbitraran el partit.