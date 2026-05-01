Un projecte social porta la natació a infants vulnerables de Manresa

El Club Natació Manresa i la Fundació Fluidra han posat en marxa el programa Tots som d'aigua, una iniciativa per facilitar l'aprenentatge de la natació a infants en situació de vulnerabilitat de la ciutat. El projecte, adreçat a 22 famílies vinculades a la Fundació Convent de Santa Clara i a l'Espai Francesc d'Assís, ofereix sessions setmanals a les Piscines Municipals amb l'objectiu de fomentar la inclusió social a través de l'activitat aquàtica.
Un acord per promoure la inclusió a través de l'aigua
L'acord s'ha formalitzat aquest divendres a les instal·lacions del club amb la signatura del president del CN Manresa, Jordi Serracanta, i el gerent de la Fundació Fluidra, Xavi Servat, en un acte amb representants de les entitats implicades i del consistori. El programa, iniciat aquest mes de gener, s'allargarà fins al juliol i es reprendrà al setembre coincidint amb el nou curs escolar.
La iniciativa s'adreça a infants d'entre 6 i 10 anys que formen part del programa CaixaProinfància, i combina l'aprenentatge de la natació amb un acompanyament socioeducatiu. L'objectiu és garantir l'accés a una activitat amb beneficis físics i socials, especialment per a col·lectius amb dificultats per accedir-hi.
Col·laboració entre entitats socials i esportives
El projecte s'emmarca en la missió de la Fundació Fluidra de promoure l'accés equitatiu a l'aigua i a la natació com a eina d'inclusió, salut i educació. Per la seva banda, el Club Natació Manresa, entitat històrica fundada el 1933, reforça amb aquesta iniciativa la seva vessant social i educativa, més enllà de la competició esportiva.
L'Espai Francesc d'Assís, ubicat al Convent de Santa Clara, aporta el suport socioeducatiu a les famílies participants, amb programes destinats a millorar les competències educatives i afavorir la inclusió social dels infants. El projecte neix amb la voluntat de consolidar-se i ampliar-se en futurs cursos, amb l'objectiu de garantir la igualtat d'oportunitats a través de l'esport.