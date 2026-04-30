El claustre de l'Institut Castellet s'adhereix a les mobilitzacions del professorat

El claustre extraordinari de l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet, celebrat aquest dimarts, ha aprovat per àmplia majoria sumar-se a les mesures de mobilització impulsades pels principals sindicats d'educació. El professorat denuncia la manca de personal i recursos als centres, les ràtios elevades, l'increment de la càrrega burocràtica i lectiva i la pèrdua de poder adquisitiu, i adopta diverses decisions internes mentre no hi hagi acord amb el Departament d'Educació.
Suport a les mobilitzacions del sector educatiu
El professorat del centre expressa la seva adhesió a les principals reivindicacions del col·lectiu docent amb l'objectiu de millorar les condicions laborals i enfortir l'educació pública. El claustre considera que la situació actual dels centres educatius requereix una resposta col·lectiva davant la manca de recursos humans i materials, així com l'augment de les exigències administratives i docents.
La decisió s'emmarca en les mobilitzacions convocades pels sindicats del sector, que reclamen una millora estructural del sistema educatiu i una revisió de les condicions de treball del professorat.
Suspensió d'activitats complementàries i extraescolars
Entre les mesures aprovades, el claustre ha decidit que, mentre no s'arribi a un acord amb el Departament d'Educació, no es realitzaran tallers, sortides ni colònies en cap nivell educatiu, amb l'excepció dels programes Erasmus+ i de les sortides del batxillerat artístic, que es mantenen per la seva vinculació curricular i la dificultat de desenvolupar-les dins del centre.
També s'ha acordat la suspensió d'activitats fora de l'horari lectiu, com actes de graduació, jornades de portes obertes, celebracions o activitats de final de curs. A més, el professorat ha decidit no tutoritzar estudiants en pràctiques de grau o màster de formació del professorat, argumentant la càrrega lectiva i burocràtica que comporta aquesta tasca.
Canvis en l'avaluació i comunicació amb les famílies
Una de les mesures que tindrà un impacte directe en les famílies serà la modificació dels butlletins de notes. El claustre ha aprovat que, en les avaluacions del tercer trimestre i finals de curs, no s'inclouran comentaris qualitatius per matèria. En el seu lloc, s'afegirà un únic comentari general que explicarà els motius de la decisió.
El professorat defensa aquesta mesura com una forma de visibilitzar la situació del sector i posar de manifest les dificultats amb què treballen els centres educatius.
Adhesió a un manifest sobre el Treball de Recerca
Finalment, el claustre ha acordat adherir-se al manifest Prou TDR, per la igualtat de condicions i la dignitat docent, que reclama al Departament d'Educació l'eliminació de l'obligatorietat del Treball de Recerca al batxillerat.
Segons el document, aquesta mesura té com a objectiu equiparar les condicions d'accés a la universitat de l'alumnat de Catalunya amb les de la resta de l'Estat i reduir la càrrega de treball associada a aquest projecte.