L'Ajuntament de Manresa farà tractaments fitosanitaris a l'arbrat urbà aquesta setmana

L'Ajuntament de Manresa executarà aquesta setmana diversos tractaments fitosanitaris a l'arbrat urbà de diferents punts de la ciutat amb l'objectiu de controlar plagues i preservar la salut vegetal. Les actuacions inclouran aplicacions nocturnes amb sabó fosfòric, tractaments d'endoteràpia i una intervenció específica als xiprers del Cementiri Municipal.
Tractaments nocturns amb sabó fosfòric
La nit de dijous a divendres, entre les 10 del vespre de l'11 de juny i 2/4 de 6 de la matinada del 12 de juny, es duran a terme tractaments fitosanitaris als carrers Alcalde Emilà Martínez, Alcalde Francesc Marcet, Alcalde Lluís Prunés, Ramon d'Iglésias i a la placeta del carrer de Serarols.
El producte utilitzat serà sabó fosfòric, un compost biodegradable que actua per contacte sobre les secrecions de plagues com pugons i psil·les. Segons informa el consistori, aquest producte té un baix impacte ambiental, no deixa residus persistents i respecta la fauna auxiliar.
Endoteràpia en diversos punts de la ciutat
Paral·lelament, els dies 11, 12 i 13 de juny també es faran tractaments d'endoteràpia en horari diürn al carrer Ramon Iglésias, la placeta del carrer de Serarols, el carrer del Canonge Mulet, el carrer Casanovas i als pollancres del barri de la Font dels Capellans.
Aquest sistema consisteix en la injecció directa del producte al sistema vascular de l'arbre, fet que permet una aplicació més precisa i evita la dispersió del tractament, minimitzant l'exposició de persones, animals i fauna auxiliar.
Reprogramat el tractament als xiprers del Cementiri
L'Ajuntament també ha reprogramat per a la matinada de dijous a divendres el tractament fitosanitari als xiprers del Cementiri Municipal, ajornat la setmana passada per motius meteorològics.
L'actuació afectarà aproximadament un centenar d'arbres afectats per l'assecada del xiprer, una malaltia que provoca l'obstrucció dels vasos de la planta i el progressiu assecat de l'arbre.
Durant els treballs, les zones tractades quedaran delimitades per evitar-hi l'accés de persones alienes. Per a més informació, el consistori posa a disposició de la ciutadania el telèfon 010, el número gratuït 93 878 23 01 i el WhatsApp municipal 644 069 801.