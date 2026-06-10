El Festival Dimbaya omplirà la plaça Europa de Manresa amb cultura africana i afrobeat

La plaça Europa de Manresa acollirà els dies 12 i 13 de juny la cinquena edició del Festival Dimbaya, una proposta dedicada a la cultura africana que combinarà música, dansa, debats, tallers, artesania i gastronomia amb l'objectiu de promoure la diversitat, la convivència i la sensibilització antiracista.
Dos dies d'activitats gratuïtes
El festival arrencarà el dijous 12 de juny a les 8 del vespre amb l'acte inaugural a la plaça Europa. La programació principal es desenvoluparà l'endemà, divendres 13 de juny, des de les 11 del matí i inclourà activitats culturals i lúdiques obertes a tota la ciutadania.
La proposta inclourà espais dedicats a la pau, la diversitat, la conscienciació i els debats antiracistes, així com trobades, tallers, artesania, cuina africana, mercat, música afrobeat i dansa africana.
Una aposta per la convivència intercultural
El Festival Dimbaya està impulsat per diferents col·lectius i entitats vinculades a la promoció de la interculturalitat i la solidaritat. Entre els col·laboradors hi figuren l'Ajuntament de Manresa i Flors Sirera, Casa per la Solidaritat i la Pau.
L'organització presenta aquesta cinquena edició com un espai de trobada per donar visibilitat a la cultura africana i fomentar la convivència entre comunitats a través de la música, l'art i la participació ciutadana.