Les Escoles Verdes de Súria tanquen el curs amb tres dies d'activitats ambientals

Les Escoles Verdes de Súria han tancat el curs 2025-26 amb tres dies d'activitats festives i de sensibilització ambiental al Parc Municipal Macary i Viader. La iniciativa ha servit per culminar un any de treball centrat especialment en la prevenció dels residus i el seu tractament.
Les activitats de cloenda han inclòs l'inflable Per reciclar saltant i un espectacle d'animació vinculat al reciclatge i al respecte pel medi ambient. En el projecte hi participen les escoles Francesc Macià, Salipota i Fedac.
Durant el curs, l'alumnat també ha protagonitzat diferents accions de conscienciació ambiental. Entre aquestes destaca la primera jornada de la campanya Let's Clean Up Europe, celebrada el 15 de maig, en què els estudiants van participar en una neteja de l'entorn del riu Cardener.
La Xarxa d'Escoles Verdes és una iniciativa d'àmbit català que aplega més de vuit-cents centres educatius amb l'objectiu de promoure l'educació ecosocial i la sostenibilitat a través de projectes participatius impulsats pels mateixos alumnes.
A Súria, el desenvolupament del programa compta amb el suport de l'Ajuntament, a través de l'àrea de Medi Ambient, la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.