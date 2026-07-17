La Carretera de Santpedor de Manresa estrena una Taula Veïnal per impulsar la participació

Una vintena de veïns i veïnes han participat en la primera Taula Veïnal organitzada per l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, a Manresa. La iniciativa neix amb la voluntat de recollir inquietuds, impulsar la participació ciutadana i començar a definir la commemoració del 50è aniversari de l'entitat, prevista per al 2027.
Un nou espai per recollir propostes i necessitats del barri
L'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor ha posat en marxa la primera Taula Veïnal, una iniciativa que ha reunit una vintena de persones per escoltar les seves inquietuds, recollir propostes de millora i fomentar la implicació del veïnat en els projectes del barri.
La sessió s'ha estructurat en dues parts. En la primera, els assistents han exposat les principals problemàtiques i necessitats de la zona. L'entitat també ha explicat el funcionament de la campanya Ens vols dir alguna cosa?, a través de la qual ha recollit nombroses queixes i suggeriments que ja s'han traslladat a l'Ajuntament mitjançant instàncies. Alhora, s'ha animat els veïns a continuar utilitzant aquest canal de participació.
El president de l'associació, Sebastià Suet, ha destacat la importància de formalitzar les demandes per escrit. Segons ha assenyalat, aquest sistema facilita el seguiment de les peticions traslladades al consistori i els dona més força.
Els primers passos per celebrar el 50è aniversari
La segona part de la trobada s'ha dedicat a començar a definir la commemoració del 50è aniversari de l'Associació de Veïns, que tindrà lloc l'any 2027. Els participants han coincidit que l'efemèride hauria d'anar més enllà d'un acte puntual i convertir-se en una programació d'activitats repartides al llarg de tot l'any.
Entre les propostes plantejades hi ha iniciar la celebració l'11 de gener de 2027, coincidint amb la data de constitució de l'entitat, i distribuir les activitats en diferents espais del barri, evitant concentrar-les exclusivament a Can Font. Les idees recollides seran analitzades per la junta de l'associació i posteriorment compartides amb la Taula d'Entitats del barri per coordinar una programació oberta i participativa.
Durant el debat també s'ha posat sobre la taula la necessitat que el barri disposi d'un espai propi on poder organitzar activitats, reunions i iniciatives veïnals de manera estable.
L'associació fa una valoració positiva d'aquesta primera experiència i considera que la participació registrada evidencia la voluntat del veïnat d'implicar-se en la vida del barri. Per aquest motiu, treballarà perquè la Taula Veïnal tingui continuïtat i es consolidi com un espai estable de diàleg i participació.