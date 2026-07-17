La Clínica Odontològica Universitària de Manresa inicia una nova etapa amb més activitat docent

La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha inaugurat aquest divendres la Clínica Odontològica Universitària de Manresa, coincidint amb el primer aniversari de la seva posada en funcionament. L'equipament afronta ara una nova etapa amb l'arribada, al setembre, dels estudiants de quart curs del grau en Odontologia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que hi faran tota la seva formació clínica. En el seu primer any d'activitat, la clínica ha realitzat un miler de serveis assistencials.
Un any de funcionament i una nova fase acadèmica
La Clínica Odontològica Universitària de Manresa ha celebrat aquest divendres la seva inauguració oficial, un any després d'entrar en funcionament. L'acte, presidit per la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ha servit per posar en valor un equipament que combina la formació de futurs odontòlegs amb l'atenció assistencial i que es prepara per incrementar la seva activitat docent a partir del pròxim curs.
Al setembre, una cinquantena d'estudiants de quart curs del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC començaran a desenvolupar tota la seva formació clínica a les instal·lacions de Manresa, després que aquest curs els alumnes de tercer ja hi hagin fet les primeres pràctiques amb pacients reals.
La consellera destaca el compromís territorial de la universitat
Durant la inauguració, la consellera Núria Montserrat ha definit la clínica com "un projecte que transmet compromís i traspua humanitat" i ha subratllat el paper de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya com una "universitat estratègica del país".
Montserrat s'ha compromès a mantenir el suport del Govern a la institució per continuar reforçant l'equilibri territorial de la formació universitària i afavorir la retenció del talent fora de l'àrea metropolitana. L'acte també ha posat en relleu la col·laboració entre la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS) i la Fundació Universitària del Bages, impulsora del projecte conjuntament amb la primera.
La directora de la Clínica Universitària, Teresa Solé, ha assegurat que aquesta col·laboració ha fet possible "un projecte d'èxit que repercutirà en l'entorn", mentre que el president de la FESS, Josep Arimany, ha destacat que iniciatives com els estudis de Medicina i d'Odontologia són fruit de l'acord federatiu que va donar lloc a la UVic-UCC.
Per la seva banda, el rector de la universitat, Josep Eladi Baños, ha remarcat que el suport institucional als estudis de Medicina s'ha traduït en un augment de les places escollides en primera opció, que han passat de 47 a 84 en un any.
L'alcalde de Manresa i president del patronat de la Fundació Universitària del Bages, Marc Aloy, ha destacat el paper del campus universitari en la formació de professionals qualificats i va agrair el suport del Govern als projectes estratègics vinculats al territori. En aquest sentit, ha recordat que a principis del 2027 està previst que entri en funcionament el nou Edifici del Coneixement, impulsat conjuntament per la Fundació Universitària del Bages, la FESS i la Fundació Althaia.
Un equipament pensat per formar i atendre pacients
La Clínica Odontològica Universitària forma part de la Clínica Universitària de Manresa i va ser concebuda des del primer moment amb una doble funció docent i assistencial. Actualment disposa de 17 consultes equipades amb 17 cadires dentals, una capacitat que s'ampliarà fins a les 22 durant el pròxim curs acadèmic. Les instal·lacions compten amb tecnologia especialitzada com un TAC per a radiografies digitals, un escàner intraoral, un làser per a cirurgia i una impressora 3D per fabricar models dentals. Durant els pròxims mesos també incorporaran simuladors hàptics basats en realitat virtual perquè els estudiants puguin practicar procediments clínics en un entorn immersiu.
L'equipament està preparat per donar servei a uns 120 estudiants del grau en Odontologia i una vintena més de màster. Els alumnes de quart i cinquè curs han de completar un total de 1.100 hores de pràctiques clíniques durant els dos darrers cursos dels estudis.
Un miler de serveis en el primer any
La clínica ha anat incrementant progressivament tant l'activitat assistencial com l'equip professional. Actualment hi treballen sis especialistes en àmbits com l'ortodòncia, l'odontopediatria, la cirurgia oral, l'endodòncia i les pròtesis dentals.
Durant el primer any de funcionament s'hi han realitzat prop de mil serveis assistencials, una xifra que es preveu que continuï augmentant amb l'arribada dels estudiants de quart curs i l'increment de l'activitat docent.
La incorporació de l'odontologia reforça també l'oferta de serveis de la Clínica Universitària, que ja presta assistència en àmbits com la fisioteràpia, la podologia i la logopèdia, afavorint el treball interdisciplinari entre professionals i estudiants.
Una clara vocació social
Una de les característiques distintives de la Clínica Odontològica Universitària és la seva orientació social. L'equipament manté convenis amb diverses entitats del territori per facilitar l'accés a tractaments odontològics a persones amb dificultats econòmiques o en situació de vulnerabilitat.
Entre aquestes col·laboracions hi ha acords amb la Fundació Convent de Santa Clara, Ampans i diferents serveis socials municipals. A més, aquest any la clínica ha assumit, en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut, el servei públic d'endodòncies de les comarques del Bages, el Moianès i el Berguedà.
Paral·lelament, el centre ampliarà la seva oferta acadèmica amb la posada en marxa de dos màsters especialitzats: un en Cirurgia Bucal, Implantologia Avançada i Rehabilitació Oral i un altre en Ortodòncia i Control Postural, consolidant així Manresa com un dels principals pols de formació universitària en l'àmbit de les ciències de la salut a la Catalunya Central.