Els materials educatius del Lab 0_6 d'UManresa es fabricaran a escala

UManresa i l'empresa Ergokids han impulsat conjuntament una nova línia de materials educatius pensats per fomentar la ciència a la primera infància. El projecte es basa en l'experiència i la recerca desenvolupades pel Lab 0_6 UManresa i té com a objectiu facilitar que més centres educatius incorporin l'experimentació científica a les aules des de les primeres edats.
L'acord combina el desenvolupament de producte, la fabricació especialitzada i l'assessorament pedagògic amb la voluntat de transformar en recursos educatius tangibles el coneixement acumulat pel Lab 0_6 al llarg dels anys.
Del treball artesanal a la producció a escala
El Lab 0_6 UManresa, vinculat als estudis d'Educació de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, ha desenvolupat durant la seva trajectòria diferents propostes pedagògiques basades en la manipulació, l'experimentació i la descoberta científica.
Fins ara, molts dels mòduls i aparells utilitzats en aquestes activitats es produïen de manera artesanal. Amb el nou acord, aquests materials podran fabricar-se a escala i arribar a nous contextos educatius mantenint els criteris pedagògics originals.
Els materials han estat dissenyats a partir de l'observació directa dels infants durant situacions d'experimentació i han evolucionat progressivament gràcies als resultats obtinguts en la pràctica educativa.
Una marca pròpia vinculada al model pedagògic
Un dels eixos centrals del projecte és la creació d'una línia de productes sota la marca Lab 0_6 UManresa, que identificarà els mòduls i aparells desenvolupats dins aquest entorn educatiu.
Ergokids serà l'empresa encarregada de fabricar i comercialitzar oficialment aquests productes, garantint-ne la qualitat, la seguretat i la fidelitat als dissenys originals i al model pedagògic del Lab 0_6.
El catàleg inicial inclourà sis propostes diferents especialment pensades per a l'experimentació científica en infants petits. Entre elles hi haurà engranatges, rampes o circuits tancats d'aigua per als nens i nenes més grans, així com taules de forats, rodes mogudes amb sorra o caixes de sorpreses per als més petits.
Totes les propostes estan concebudes perquè els infants puguin formular hipòtesis, experimentar i resoldre reptes a partir de l'experiència directa.
Materials segurs i adaptats a la primera infància
La fabricació dels mòduls incorporarà criteris específics de qualitat i seguretat adaptats a la primera infància. Els productes es construiran exclusivament amb fustes de primera qualitat, com contraplacats de bedoll, auró, pollancre o okume, així com amb fusta massissa.
També s'utilitzaran vernissos de dissolució aquosa que compleixen la normativa vigent per evitar emissions nocives i garantir la seguretat dels infants. Els acabats arrodonits i la durabilitat dels materials formen part dels requisits establerts en el projecte.
Assessorament per als centres educatius
L'acord no es limita només a la comercialització dels materials, sinó que també incorpora serveis d'assessorament pedagògic perquè les escoles puguin implementar-los adequadament.
Aquest acompanyament pretén assegurar que els recursos s'utilitzen seguint els principis educatius del Lab 0_6 i maximitzar-ne així l'impacte pedagògic.
La iniciativa reforça també el paper de la universitat com a agent de transferència de coneixement i innovació educativa, facilitant que experiències nascudes en l'àmbit universitari i de recerca arribin directament als centres educatius.
Una aliança entre educació, recerca i empresa
En el desenvolupament del projecte també hi participa Antoni Mayor Farguell, creador material dels dissenys originals dels mòduls i aparells elaborats a partir de les indicacions pedagògiques de les professionals del Lab 0_6.
Amb aquesta col·laboració, UManresa i Ergokids volen ampliar l'abast d'un model educatiu que aposta per acostar la ciència als infants des de les primeres etapes del desenvolupament a través del joc, la manipulació i l'experimentació activa.