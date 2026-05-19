Ajuntament i UManresa impulsen una guia per fomentar els valors en l'esport local

L'Ajuntament de Manresa i UManresa han presentat els resultats del projecte Valors en joc, una iniciativa participativa que ha permès definir els valors que haurien d'orientar la pràctica esportiva a la ciutat. El treball ha culminat amb l'elaboració d'una Guia de bones pràctiques de lideratge en valors, adreçada a entrenadors, clubs, famílies i totes les persones vinculades a l'esport manresà.
Un projecte participatiu amb el món esportiu de la ciutat
El projecte ha estat impulsat per l'Ajuntament de Manresa i desenvolupat per la Càtedra de Lideratge en Valors d'UManresa mitjançant un procés col·laboratiu amb entitats esportives, centres educatius i famílies. La metodologia emprada s'ha inspirat en el model de lideratge en valors de Pep Guardiola i Manel Estiarte, basat en les dimensions personal, d'equip, organitzativa i d'entorn.
En el marc de la iniciativa s'han organitzat tallers, activitats de cocreació i espais participatius per recollir les aportacions dels diferents agents implicats. També s'han fet dues funcions de l'espectacle gamificat El Partit, amb la participació de 200 alumnes de 4t d'ESO i Batxillerat de l'Institut Guillem Catà i de FEDAC Manresa.
En total, el projecte ha comptat amb la participació de 400 persones vinculades a 35 entitats esportives de la ciutat, entre entrenadors, esportistes, famílies i representants de centres educatius. A més, s'han analitzat 151 respostes a una enquesta adreçada als clubs i agents esportius.
Compromís, cooperació, esforç i respecte
Del procés participatiu n'han sorgit quatre grans valors que es consideren fonamentals per a la pràctica esportiva a Manresa: el compromís, la cooperació, l'esforç i el respecte.
Segons els responsables del projecte, aquests valors han de ser presents tant en l'esport de formació com en l'amateur i el professional, i es concreten en actituds com la implicació personal, el treball en equip, la superació individual, el respecte a les persones i a les normes i la responsabilitat col·lectiva.
El treball també ha distingit els valors segons els diferents àmbits d'actuació. En l'àmbit individual destaquen la disciplina, la humilitat o la superació personal; en el col·lectiu, la cooperació, la generositat i el respecte; i en l'institucional, la inclusió, la responsabilitat, el reconeixement i l'exemplaritat.
Una guia per aplicar els valors en el dia a dia
La Guia de bones pràctiques de lideratge en valors recull orientacions concretes per incorporar aquests principis al funcionament quotidià dels clubs i equips esportius. El document planteja conductes i accions aplicables als entrenaments, les competicions i la relació amb les famílies, l'afició i l'entorn.
La guia està pensada principalment per a entrenadors, però també interpel·la clubs, equips directius i famílies amb l'objectiu de reforçar el paper educatiu i social de l'esport.
Els resultats del projecte s'han compartit en una sessió de retorn celebrada a la Universitat amb representants de les entitats participants, que ha servit per validar les conclusions i refermar el compromís de continuar promovent un model esportiu basat en els valors.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, ha destacat que l'objectiu és que les entitats esportives de la ciutat "no només siguin conegudes pels resultats esportius, sinó també per transmetre valors dins i fora de les competicions".
Per la seva banda, el director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors, Valentí Martínez, ha remarcat que el projecte exemplifica la voluntat de la Universitat de generar "coneixement i reflexió acadèmica amb una aplicació real i transformadora al territori".