El CN Manresa Fibracat planta cara al campió CN Atlètic-Barceloneta B

El CN Manresa Fibracat va oferir una bona imatge a la piscina del CN Atlètic-Barceloneta B malgrat caure per 13-7 davant el conjunt barceloní, ja proclamat campió. Les manresanes, que arribaven al partit amb la tercera plaça assegurada, van competir amb intensitat i van signar una actuació solvent davant un dels equips més potents de la categoria.
Un inici molt golejador
El duel va arrencar amb un primer quart frenètic i ple d'encert ofensiu per part dels dos equips. El parcial inicial de 7-4 va marcar el desenvolupament del partit, amb un ritme alt i poques concessions defensives. Per part del conjunt bagenc, N. Serracanta va anotar dos gols, mentre que J. César i A. Serracanta també van veure porteria.
Després d'aquest inici vibrant, el partit va entrar en una fase més equilibrada i amb menys producció ofensiva.
El Manresa competeix fins al final
El segon quart va acabar amb un parcial de 2-1 favorable a les locals, amb un gol de G. Vadillo en superioritat per a les jugadores entrenades per R. Rosell.
Al tercer període, el CN Atlètic-Barceloneta B va ampliar l'avantatge amb un parcial de 3-1 en un tram marcat per diverses decisions arbitrals que van penalitzar les manresanes, inclosos tres penals en contra. A. Serracanta va ser l'autora del gol visitant.
L'últim quart es va saldar amb empat a un gol. De nou, A. Serracanta va marcar per al CN Manresa Fibracat, que abans havia desaprofitat un llançament de penal.
Tercera plaça i mirada posada al Campionat de Catalunya
Malgrat la derrota, el conjunt manresà tanca una temporada molt destacada amb una meritòria tercera posició final. Les bagenques ja preparen ara el Campionat de Catalunya, que es disputarà a finals de mes a les instal·lacions del CN Badia.
L'equip afronta aquesta cita amb il·lusió i amb l'objectiu de continuar competint al màxim nivell després d'una temporada molt regular.