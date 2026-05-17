L'Avinent Manresa lluitarà per l'ascens masculí i el femení disputarà la permanència

Cap de setmana d'emocions oposades per a l'Avinent Manresa en la segona jornada del Campionat d'Espanya de Clubs. L'equip masculí va signar una gran actuació a Durango que li va permetre acabar en una excel·lent segona posició i obtenir el bitllet per disputar la final d'ascens de la Primera Divisió. En canvi, el conjunt femení no va poder evitar l'última plaça del quadrangular celebrat a València i haurà de lluitar ara per mantenir-se a la Divisió d'Honor.
El femení, condemnat a lluitar per la permanència
L'encontre femení es va disputar a les pistes del Jardín del Río Túria de València, on les manresanes van competir davant rivals de gran nivell però no van poder evitar la quarta i última posició final.
Entre les actuacions més destacades hi va haver les victòries individuals de Griselda Serret als 5.000 metres marxa amb un temps de 22'59"38 i de Marina Guerrero als 3.000 metres obstacles, prova que va dominar amb autoritat amb un registre de 10'39"93.
També van sobresortir les segones posicions d'Ericka Badeau Maseras als 200 metres llisos amb 23"75 -amb vent no reglamentari de +3,5 m/s-, de Camille Jau en javelina amb un llançament de 41,46 metres i d'Ariadna Giacardi en salt d'alçada superant l'1,69 metres.
Les terceres places van arribar gràcies a Mar Santanach en martell amb 50,58 metres, Nora Massanas als 3.000 obstacles amb 11'25"75, marca personal, i Marina Clavijo en disc amb 47,96 metres, també millor marca personal.
El club també va destacar les millores personals aconseguides per Maria Salabert als 400 metres llisos amb 57"85, Anna Mas als 1.500 metres amb 4'49"53 i Laura Bardají als 400 metres tanques amb 1'04"35.
La classificació final del quadrangular va ser encapçalada per Diputación Valencia CA amb 220 punts, seguida de l'Atlético San Sebastián amb 172, Atletismo Piélagos amb 162 i l'Avinent Manresa amb 129 punts.
L'equip masculí accedeix a la final d'ascens
La gran alegria del cap de setmana va arribar a Durango, on l'equip masculí va completar una actuació molt solvent que li va permetre acabar segon i assegurar-se una plaça a la final per l'ascens.
Els manresans van sumar fins a set victòries individuals. Lluís Toledo es va imposar en salt d'alçada amb 1,99 metres; Martí Serra va guanyar en perxa amb 4,70 metres; Biel Cirujeda va dominar els 400 metres llisos amb 48"12; Roger Gómez es va imposar als 3.000 obstacles amb 9'15"59; Eloi Anton va vèncer als 5.000 metres marxa amb 21'00"74; Clément Darqués va guanyar el concurs de disc amb 46,56 metres i Gonçalo José Sousa va completar una gran actuació als 3.000 metres llisos amb 8'19"31, millor marca personal.
També van tenir un paper destacat Arnau Pujols, segon als 800 metres amb 1'51"31; Aratz Cendon, segon en pes amb 14,05 metres, i Ricard Clemente, segon en perxa amb un salt de 4,36 metres.
El club va celebrar igualment les millores personals de Carles Mestre als 800 metres amb 1'52"38 i de Nicolás Michael-Lenclos als 3.000 obstacles amb 9'21"23.
Rècord absolut del relleu 4x100
L'actuació manresana a Durango es va completar amb un dels moments més destacats de la jornada: el nou rècord absolut de l'entitat en el relleu 4x100 metres.
El quartet format per Terol, Trulls, Montenegro i Dinu va aturar el cronòmetre en 42"57, superant així l'anterior rècord del club, vigent des del juny del 1992 amb una marca de 42"69.
La classificació final del quadrangular masculí va quedar encapçalada pel Durango Kirol Taldea amb 190 punts, seguit de l'Avinent Manresa amb 175, el CA Safor Teika amb 171 i el CA Narón amb 149 punts.