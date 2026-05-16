Sant Fruitós estrena el club indoor de pickleball més gran de Catalunya

Sant Fruitós de Bages ha inaugurat aquest divendres el Shooter Club Pickleball & Life, una instal·lació amb nou pistes cobertes que es converteix en el club indoor de pickleball més gran de Catalunya. El nou equipament, impulsat per Xavier Perramon, disposa de més de 3.000 metres quadrats i incorpora també gimnàs, espais socials i restauració en una aposta per un model esportiu integral.
La inauguració ha aplegat representants institucionals, empresarials i esportius en un acte que ha servit per posar en valor el creixement del pickleball i la voluntat del territori d'impulsar noves disciplines esportives.
Aposta institucional i esportiva
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha destacat la importància de facilitar inversions privades vinculades a l'esport i ha remarcat que projectes com aquest contribueixen a generar activitat econòmica i social al municipi. "Estem molt contents que es facin inversions al nostre territori. El paper de l'Ajuntament és donar facilitats perquè iniciatives privades com aquesta prosperin i aportin valor, especialment en un àmbit estratègic com és l'esport", ha afirmat.
Per la seva banda, el secretari general del Departament d'Esports de la Generalitat, Abel García, ha assegurat que el pickleball és "una de les apostes de futur dins l'àmbit esportiu" i ha defensat que equipaments com el de Sant Fruitós ajudaran a consolidar-ne el creixement a Catalunya.
Un club únic a Catalunya
El president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, ha remarcat el caràcter singular del nou club i les seves dimensions excepcionals. "La majoria dels clubs tenen pistes exteriors i els indoors com a màxim he vist equipaments de quatre pistes. Aquest en té nou i és l'únic indoor amb aquestes dimensions a Catalunya", ha destacat.
En la mateixa línia, el president del Pickleball ProTour i conseller de DAMM, Ramon Agenjo, ha comparat l'equipament amb grans instal·lacions internacionals. "Només he vist un club d'aquestes característiques a Nova York. Aquí tenim molta feina per fer, però aquest projecte ja és un referent i marca el camí del pickleball a Catalunya", ha afirmat.
Un esport en ple creixement
El pickleball és un esport de raqueta que combina elements del tenis, el pàdel i el bàdminton. Es juga en una pista més petita que la de tenis, amb una pala rígida i una pilota lleugera perforada.
La seva accessibilitat, la facilitat d'aprenentatge i una exigència física moderada han afavorit el seu creixement arreu del món durant els darrers anys, especialment als Estats Units. Catalunya també viu un augment progressiu de practicants, clubs i competicions, una tendència que ara es reforça amb la posada en marxa del nou equipament de Sant Fruitós de Bages.