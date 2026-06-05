El Club de Tir amb Arc Zen del Bages tanca unes setmanes d'intensa activitat

El Club de Tir amb Arc Zen del Bages ha viscut durant les darreres setmanes un dels períodes més actius de la seva trajectòria recent, tant pel que fa a l'organització de competicions com als resultats esportius dels seus arquers en l'àmbit català i estatal.
L'activitat es va iniciar el passat 12 d'abril amb la celebració d'una prova de la Lliga Catalana de Tir amb Arc 3D a les instal·lacions del club, una competició organitzada conjuntament amb la Federació Catalana de Tir amb Arc (FCTA). Aquesta cita va donar el tret de sortida a un intens calendari d'esdeveniments vinculats a diferents modalitats del tir amb arc.
Primera tirada oficial de la TAI
El 26 d'abril, el club va organitzar la seva primera tirada oficial sota el paraigua de la Traditional Archery International (TAI), entitat vinculada a l'Asociación Arco Libre de Madrid.
Pocs dies després, coincidint amb el pont de maig, el Zen del Bages va assumir per segona vegada l'organització del XIV Campionat d'Espanya Bowhunter 2026. Durant tres jornades de competició, un total de 94 arquers procedents de diferents punts de l'Estat van participar en les proves puntuables del campionat.
L'esdeveniment va comptar amb el suport institucional dels ajuntaments de Castellnou de Bages i Santpedor, així com amb la implicació de l'alcalde de Castellnou, David Canyadó.
Reconeixement als voluntaris del club
L'activitat va continuar el 10 de maig amb la celebració de la segona Trobada d'Arquers de l'Associació Catalana de Tir Lliure. La jornada també va servir per reconèixer la tasca dels socis i voluntaris de l'entitat, que han treballat durant mesos en l'organització dels diferents esdeveniments esportius.
La trobada es va cloure amb una arrossada popular de germanor per celebrar l'esforç col·lectiu i l'èxit organitzatiu de les darreres setmanes.
Bons resultats esportius
Pel que fa als resultats esportius, el mateix 10 de maig l'arquer Felipe Baena es va proclamar Campió de Catalunya de la modalitat de Camp a les instal·lacions de Can Piqué, a Montcada i Reixac. A més, també va obtenir el primer lloc de la classificació general de la Lliga Catalana de Camp 2025-2026.
Una setmana més tard, el 17 de maig, es va disputar el Campionat de Catalunya de 3D, també a Can Piqué, amb una destacada participació dels representants del club bagenc. Toni Mercadal va aconseguir la medalla de bronze en la modalitat de Longbow absoluta, mentre que Isidro Moyano es va proclamar campió de la Lliga Catalana de 3D en la categoria de Longbow veterans.
Un projecte esportiu i formatiu
Des del Club de Tir amb Arc Zen del Bages es destaca que la feina de l'entitat va més enllà de la competició i posa l'accent en la formació, l'aprenentatge continu i la promoció dels valors de l'esport.
El club afronta ara els pròxims campionats estatals i europeus amb la voluntat de continuar representant el territori i mantenir el nivell competitiu i organitzatiu que ha consolidat en els darrers anys.