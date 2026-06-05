«Ja hem esperat prou»: entitats i veïns bloquegen la C-55 a Manresa per exigir el desdoblament definitiu

La Plataforma No + Morts a la C-55, l'Associació Xarxa7 i la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa han protagonitzat aquest divendres a la tarda un nou tall de la C-55 a l'altura de la rotonda del Parc de l'Agulla de Manresa per reclamar el desdoblament de la carretera entre Abrera i Súria i denunciar l'elevada sinistralitat que registra aquesta infraestructura.
La mobilització ha començat amb una concentració al carrer de la Pau, davant de La Salle Manresa, des d'on els participants s'han desplaçat fins al punt quilomètric 31-32 de la C-55, on s'ha fet el tall de trànsit durant aproximadament mitja hora.
Homenatge a les darreres víctimes mortals
Durant l'acte, els convocants han llegit un manifest en què han expressat el seu "sentit condol" a les famílies d'Isaac Flores Martín, veí de Manresa, i Sergio Giménez Moya, veí d'Abrera, morts recentment en dos accidents registrats a la C-55. Les entitats han assegurat que desitgen que siguin "les últimes víctimes mortals de la llarga llista" d'accidents que acumula la carretera.
Els organitzadors han lamentat també la quantitat de persones ferides que es registren "amb excessiva freqüència" en aquesta via i han denunciat que la situació actual és "insostenible" per als usuaris habituals de la carretera.
Reclam al Govern perquè inclogui el desdoblament al PITC
En el manifest, les entitats han reclamat directament a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que el futur Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC), previst per aquest 2026, incorpori el desdoblament 2+2 de la C-55 entre Abrera i Súria.
Les entitats han recordat que aquesta reivindicació afecta especialment les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Osona, i han advertit que el nou pla d'infraestructures tindrà vigència fins al 2052. "És ara o mai", han afirmat durant la lectura del text.
Els convocants també han fet una crida als alcaldes, consells comarcals i partits polítics de la Catalunya Central perquè actuïn conjuntament per pressionar el Govern català i defensar una infraestructura que consideren imprescindible per al futur del territori.
"Ja hem esperat prou"
Les entitats han recordat que fa més de 25 anys el Parlament de Catalunya ja va aprovar per unanimitat la necessitat de convertir la C-55 en una autovia de doble calçada. "Ja hem esperat prou. No podem seguir esperant més", han remarcat durant la protesta.
Els organitzadors han justificat el tall de carretera assegurant que els més de 49.000 usuaris diaris de la C-55 "pateixen" una infraestructura que consideren inadequada per al volum de trànsit que suporta. Tot i demanar disculpes als conductors afectats pel tall, han defensat que "no ens deixen cap altra alternativa".
La protesta ha finalitzat amb l'advertiment que les mobilitzacions continuaran si no hi ha avenços reals en el projecte de desdoblament de la carretera.