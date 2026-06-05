Docents del Bages celebren el rebuig majoritari al preacord amb Educació

L'Assemblea de Centres del Bages i Més ha celebrat el rebuig majoritari del professorat català al preacord assolit entre el Departament d'Educació i una part de la representació sindical, i ho interpreta com una demostració de "dignitat", "consciència crítica" i compromís amb l'educació pública per part dels docents. Aquest divendres al matí, a més, docents de la comarca s'han desplaçat en columna fins a Barcelona per participar en la manifestació convocada contra l'acord.
El professorat expressa un malestar profund amb el sistema educatiu
Des de l'Assemblea de Centres del Bages i Més asseguren que el resultat del sondeig evidencia que el col·lectiu docent considera insuficient el preacord negociat amb el Departament d'Educació i rebutja que els problemes del sistema educatiu es resolguin únicament amb mesures salarials o parcials.
El col·lectiu bagenc interpreta el vot majoritari contrari a l'acord com una expressió clara del malestar existent als centres educatius i una demanda perquè s'abordin els problemes estructurals que, segons denuncien, fa anys que arrossega l'educació pública catalana.
En aquest sentit, remarquen que el professorat ha enviat "un missatge inequívoc" al Govern i reclamen un "veritable acord de país" per l'educació pública que compti amb la participació de tota la comunitat educativa.
Docents del Bages es mobilitzen a Barcelona
Coincidint amb la publicació dels resultats del sondeig, aquest divendres al matí una representació de docents del Bages s'ha desplaçat en columna fins a Barcelona per participar en la manifestació convocada contra el preacord amb el Departament d'Educació.
Des de l'Assemblea de Centres del Bages i Més interpreten aquesta mobilització com una mostra més del malestar existent entre el professorat i de la voluntat del col·lectiu de continuar pressionant perquè s'obri una negociació "real" sobre el futur de l'educació pública.
Reclamen més inversió i una transformació profunda
L'Assemblea de Centres del Bages i Més defensa que aquest compromís amb l'educació pública ha d'anar més enllà de les declaracions i traduir-se en uns pressupostos que prioritzin realment l'ensenyament públic.
Entre les demandes que posen sobre la taula hi ha la reducció de ràtios, el reforç de l'atenció a la diversitat, l'ampliació de plantilles, mesures contra la segregació escolar i la millora de les condicions laborals del professorat. També reivindiquen una aposta global per totes les etapes educatives, des de les escoles bressol fins a la universitat.
El col·lectiu considera que l'escola pública ha de continuar sent una eina d'igualtat, cohesió social i emancipació per a les famílies i els infants de la classe treballadora.
El Bages veu el resultat com una oportunitat per reobrir negociacions
Els docents agrupats a l'Assemblea de Centres del Bages i Més interpreten el resultat del sondeig com una oportunitat per obrir una nova etapa de negociació "real", basada en l'escolta i la transformació del sistema educatiu.
En el comunicat difós aquest divendres, conclouen que "la dignitat docent ha parlat" i insisteixen que l'educació pública "mereix molt més" del que plantejava el preacord rebutjat pel professorat.