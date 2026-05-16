La VIII Vertical Montserrat bat rècords amb més de 460 participants

Montserrat ha tornat a convertir-se aquest dissabte en l'epicentre de l'esport vertical i solidari amb la celebració de la VIII Vertical Montserrat, una prova que any rere any reforça el seu prestigi com la cursa vertical més exigent de l'Estat espanyol. L'edició d'aquest 2026 ha estat la més multitudinària de la seva història, amb més de 460 participants que han afrontat el repte de superar els 2.180 esglaons i els 388 metres de desnivell positiu que separen l'estació inferior del Funicular de la Santa Cova de l'estació superior del Funicular de Sant Joan de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
La prova, ja plenament consolidada dins del calendari esportiu català i estatal, ha combinat una vegada més l'exigència física amb una important dimensió solidària vinculada al projecte Bombers amb Causa i a l'Obra Social Sant Joan de Déu. L'esdeveniment ha tornat a demostrar la seva capacitat de mobilització social, esportiva i institucional, amb participants arribats de diferents punts de Catalunya, de l'Estat i també de l'estranger.
Un dels noms propis de la jornada ha estat el de l'exfutbolista català i actual coordinador de l'àrea de futbol del FC Barcelona, Bojan Krkić, que enguany ha exercit d'ambaixador de la cursa. La cita també ha comptat amb la participació de la consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, que ha completat el recorregut com una participant més.
L'edició d'aquest any ha tingut, però, una protagonista especialment destacada: la categoria Som Un Equip, la vessant més solidària de la Vertical Montserrat. Fins a 76 equips formats per un màxim de quatre persones han aconseguit superar o igualar el repte de recaptar almenys 500 euros abans de disputar la prova. Aquesta xifra triplica la registrada l'any anterior i confirma el creixement del compromís social de la cursa amb els projectes de Sant Joan de Déu destinats a la infància en risc.
Els equips participants representaven empreses, entitats socials, clubs esportius, centres educatius i iniciatives particulars. Entre les novetats més destacades hi ha hagut la primera participació d'equips formats íntegrament per bombers dins d'aquesta categoria solidària, reforçant encara més el vincle fundacional entre la prova i el cos de Bombers de la Generalitat.
També ha tingut una presència molt visible l'entitat Off Diabetes, que ha mobilitzat set equips arribats des de Catalunya, Madrid i Jaén. Igualment significativa ha estat la participació pionera de dos equips formats per educadors i joves migrants vinculats a programes d'inclusió sociolaboral de Sant Joan de Déu Serveis Socials.
La Vertical Montserrat ha comptat amb la presència de diverses autoritats i representants institucionals, entre els quals la directora general de FGC, Alícia Valle Cantalejo; el cap del Cos de Bombers de la Generalitat, David Borrell; el majordom-administrador de l'Abadia de Montserrat, pare Bernat Juliol; el director de l'Obra Social Sant Joan de Déu, Juanjo Ortega; el gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, o l'alcaldessa de Monistrol de Montserrat, Núria Carreras.
Rècord de la cursa en categoria Open
La competició esportiva també ha deixat grans marques i moments destacats. En la categoria Open, la més competitiva de la Vertical Montserrat, els 75 participants han ofert una gran igualtat i un nivell molt alt. En categoria masculina, Josep Andreu Cortada ha aconseguit la victòria amb un espectacular temps d'11 minuts i 24 segons, establint un nou rècord absolut de la prova i superant l'anterior millor marca, que Joan Freixa mantenia des del 2018.
En categoria femenina, la victòria ha estat per a Rosa Maria Nieto, que ha completat el recorregut amb un temps de 15 minuts i 8 segons.
La Vertical Montserrat és puntuable per al Circuito Nacional de Carreras Verticales (CCV), fet que ha contribuït a la participació d'esportistes d'alt nivell i de corredors internacionals. Entre els participants hi havia dos atletes procedents del Brasil i també Àngel López Amor, campió d'Espanya de curses verticals del 2023.
Un dels moments més emotius de la jornada l'ha protagonitzat Pere Marsé Vidal, que ha completat la seva cursa vertical número 100 arreu del món corrent al costat del seu fill de 10 anys dins de la categoria Som Un Equip, representant Off Diabetes.
Bombers equipats amb 23 quilos
La categoria de Bombers ha tornat a ser una de les més espectaculars i exigents de la jornada. Un total de 80 efectius de vuit cossos diferents han completat la pujada uniformats amb l'equip complet d'intervenció, d'uns 23 quilos de pes.
Hi han participat membres de Bombers de la Generalitat, Bombers de Barcelona, Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de la Diputación de Zaragoza, del Ayuntamiento de Sevilla, del Consorcio Provincial de Bomberos de Toledo i també dos bombers francesos del cos Pompièrs de Meusnes-Couffy.
El millor temps masculí ha estat el de Ferran Alboquers Aliberch, del parc de Bombers de Maçanet de la Selva, amb un registre de 18 minuts i 16 segons. En categoria femenina, la victòria ha estat per a Natàlia Prat Vives, de Bombers de l'empresa Fusté Carreras, amb un temps de 24 minuts i 34 segons. Ha quedat molt a prop del rècord establert el 2024 per Mireia Quirós, que enguany ha estat segona classificada.
Aquesta ha estat la cinquena edició consecutiva amb participació femenina dins la categoria de Bombers, amb un total d'onze bomberes participants.
Una cursa inclusiva i oberta a tothom
La Vertical Montserrat ha reafirmat també el seu compromís amb la inclusió i l'esport adaptat. La categoria inclusiva ha comptat amb set participants amb diferents discapacitats.
En categoria visual masculina, el millor temps ha estat per a Edgar Toapanta, amb 18 minuts i 5 segons. En discapacitat física masculina, el vencedor ha estat Juanjo Ruiz amb 19 minuts i 29 segons, mentre que Noelia Béjar ha estat la millor en categoria femenina amb 19 minuts i 41 segons.
En discapacitat intel·lectual, Guillem Feliu Saperas ha signat un temps de 23 minuts i 42 segons. També ha destacat la participació de l'atleta i activista social Maria Petit, que ha completat el recorregut en 22 minuts i 46 segons dins la categoria visual femenina.
Alguns dels esportistes amb discapacitat visual han disputat la cursa acompanyats per guies vidents units mitjançant una barra direccional.
Èxit de la categoria infantil
La categoria infantil ha tornat a esgotar totes les places disponibles per tercer any consecutiu. Un total de 21 nens i nenes d'entre 8 i 14 anys, acompanyats d'un adult, han afrontat el tram inferior del recorregut, corresponent als 711 esglaons del funicular de la Santa Cova.
Els vencedors han estat Alejandro Tejeda, amb un temps de 4 minuts i 46 segons, i Aina Herruzo, amb 5 minuts i 37 segons.
Més d'un milió d'euros recaptats des del 2017
Creada l'any 2017 per Bombers de la Generalitat i organitzada conjuntament amb l'Obra Social Sant Joan de Déu, la Vertical Montserrat forma part del projecte Bombers amb Causa. Des dels seus inicis, la iniciativa ha aconseguit recaptar més d'un milió d'euros destinats a projectes de recerca en malalties infantils i programes socials vinculats a la infància en risc d'exclusió.
Els fons recaptats han permès finançar set beques de recerca i donar suport a més de cinquanta projectes socials impulsats per Sant Joan de Déu.
La prova compta amb el suport de Ferrocarrils de la Generalitat, l'Abadia de Montserrat i el Patronat de la Muntanya de Montserrat, així com amb la col·laboració de Bombers de Barcelona, Creu Roja Catalunya i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
També hi participen com a patrocinadors empreses i entitats com Inaccés, ERSM Broker Insurance, Good Bio i Airbox.
Per cinquè any consecutiu, la cursa s'ha retransmès en directe a través de Canal Taronja i La Xarxa+, tant per televisió com per streaming. La plaça del Monestir ha acollit una pantalla gegant des d'on centenars de persones han pogut seguir l'evolució de les diferents categories i l'acte final de lliurament de premis.