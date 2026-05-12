Tanquen el camí de la Santa Cova de Montserrat pels desperfectes dels aiguats

El Parc Natural de Montserrat ha anunciat el tancament del camí de la Santa Cova arran dels desperfectes provocats pels aiguats d'aquest dimarts a la tarda. Els responsables del parc faran inspeccions tècniques per avaluar l'estat del recorregut i determinar les actuacions necessàries.
El Parc Natural tanca el pas per seguretat
El Parc Natural de Montserrat ha informat aquest dimarts al vespre del tancament del camí de la Santa Cova després dels desperfectes ocasionats pels aiguats que han afectat la muntanya durant la jornada amb despreniment de roques.
A través d'una comunicació difosa a les xarxes socials, el parc ha explicat que en els pròxims dies s'iniciaran inspeccions tècniques per comprovar l'estat del camí i definir quines actuacions caldrà dur a terme per garantir-ne la seguretat.
Els responsables també han fet una crida a la prudència i han demanat respectar la senyalització instal·lada a la zona mentre el pas continuï restringit.
Pluges intenses a la muntanya i a la falda de Montserrat
Les precipitacions registrades durant aquest dimarts han estat especialment abundants tant a la muntanya com als municipis del seu entorn. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, l'estació automàtica de Montserrat - Sant Dimes ha acumulat 52,7 litres per metre quadrat durant aquest dimecres. A la falda de la muntanya, a Monistrol de Montserrat, la precipitació registrada ha estat de 47,2 litres per metre quadrat, segons dades d'AEMet.
Inspeccions per determinar els danys
El Parc Natural no ha detallat encara l'abast exacte dels desperfectes al camí de la Santa Cova, un dels itineraris més transitats de Montserrat tant per visitants com per pelegrins.
Les inspeccions tècniques previstes han de servir per determinar l'estat del terreny i valorar si hi ha risc de més despreniments abans de reobrir el pas.